Был идейным: бывший ефрейтор из Челябинска сливал ВСУ списки личного состава подразделений РФ

Антон Хожаев, бывший военнослужащий из Челябинска (включен в перечень террористов в Российской Федерации), безвозмездно передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) списки личного состава российских воинских подразделений, которые он посещал при выполнении боевых задач. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным [сторонником Украины]», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в силовых структурах.
Бывший военнослужащий из России был арестован во время попытки пересечь границу с Украиной с целью присоединиться к признанной в России террористической организации «Легион „Свобода России“»*, деятельность которой на территории страны запрещена. Также он продал ВСУ фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением. За это он получил вознаграждение — $80.
Прокуратура настаивает на назначении обвиняемому наказания в виде 24 лет лишения свободы. Его обвиняют в госизмене, дезертирстве и попытке вступить в террористическую организацию.
* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!