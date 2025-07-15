15 июля 2025

В Челябинске в страшном ДТП погиб молодой мотоциклист. Видео

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Авария унесла жизнь 25-летнего мотоциклиста
Авария унесла жизнь 25-летнего мотоциклиста Фото:

В Челябинске в дорожно-транспортном происшествии между легковым автомобилем и мотоциклистом погиб водитель байка. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

«15 июля 2025 года около 22:30 часов в городе Челябинске, в районе дома 1а по улице Воровского, произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля „Лада Гранта“ при повороте налево не уступил дорогу 25-летнему водителю мотоцикла „Ямаха“. В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажирка автомобиля «Лада Гранта» доставлены в медицинское учреждение. Врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Олег Жиляев уточнил, что с начала года на дорогах города погибли 26 человек и более 150 получили травмы.

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В Челябинске в дорожно-транспортном происшествии между легковым автомобилем и мотоциклистом погиб водитель байка. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города. «15 июля 2025 года около 22:30 часов в городе Челябинске, в районе дома 1а по улице Воровского, произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля „Лада Гранта“ при повороте налево не уступил дорогу 25-летнему водителю мотоцикла „Ямаха“. В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве. Водитель и пассажирка автомобиля «Лада Гранта» доставлены в медицинское учреждение. Врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Олег Жиляев уточнил, что с начала года на дорогах города погибли 26 человек и более 150 получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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