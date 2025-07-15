В Челябинске в дорожно-транспортном происшествии между легковым автомобилем и мотоциклистом погиб водитель байка. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.
«15 июля 2025 года около 22:30 часов в городе Челябинске, в районе дома 1а по улице Воровского, произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля „Лада Гранта“ при повороте налево не уступил дорогу 25-летнему водителю мотоцикла „Ямаха“. В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
Водитель и пассажирка автомобиля «Лада Гранта» доставлены в медицинское учреждение. Врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Олег Жиляев уточнил, что с начала года на дорогах города погибли 26 человек и более 150 получили травмы.
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