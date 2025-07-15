Мишустин выделил Челябинской области 197 миллионов на глэмпинги

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 197,7 млн рублей на создание глэмпингов. Как следует из подписанного распоряжения, деньги предусмотрены на 2027 год.
«Утвердить прилагаемое распределение субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на господдержку инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Минэкономразвития России обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидий», — отмечено в документе.
Власти профинансируют создание глэмпингов в 55 регионах. На Урале, кроме Челябинской, средства поступят в бюджеты Свердловской области и Пермского края. Лидером по получению денег станет Пермь, куда за три года придет 363,7 млн рублей. Челябинск на втором месте. Екатеринбургу в 2027 году достанется 37,2 млн рублей. Всего в распоряжении предусмотрено выделение средств в сумме 5,5 млрд рублей.
Летом 2023 года челябинцы выиграли конкурс и вошли в число 38 регионов, в которых федеральные власти вызвались профинансировать возведение глэмпингов. В феврале Москва увеличила финансирование челябинского туризма в три раза, предусмотрев средства в 1,3 млрд рублей. Осенью того же года губернатор Алексей Текслер заявил, что в области откроется к декабрю 637 номеров в новых глэмпингах. В июле вице-премьер правительства страны Марат Хуснуллин привел регион как пример территорий активного развития туризма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!