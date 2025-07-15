В Челябинской области не будет дополнительных остановок «Ласточки»

Жители сел вокруг станции Джабык в Челябинской области попросили сделать у них остановку скоростного поезда «Ласточка». В пресс-службе ООО «ЮУЖД» и в региональном миндоре ответили, почему это невозможно.
«Жители сел Еленинка, Новокаолинового и Михайловка возле станции Джабык хотят, чтобы сделали у нас остановку „Ласточки“. Нам тоже хочется ехать в Челябинск не на перекладных, ведь она проезжает мимо», — написали сельчане в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Они привели пример, что для организации праздника была организована дополнительная остановка в селе Париж. В пресс-службе ООО «ЮУЖД» редакции URA.RU пояснили, что согласно законодательству, организация пригородных железнодорожных перевозок в регионах возлагается на субъекты РФ. Маршруты и их сети, количество транспорта, вид состава и вагонов, а также тарифы устанавливают в региональном миндоре. При этом перевозчиком является АО «Свердловская пригородная компания».
«В соответствии с заказом правительства Челябинской области, на маршруте Челябинск — Магнитогорск курсируют современные электропоезда „Ласточка“ с остановками: Троицк, Тамерлан, Карталы-1. График пригородных поездов разработан с учетом технологических особенностей функционирования железнодорожного транспорта и потребностей всех участников движения на данном отрезке пути: поездов пригородного и дальнего сообщения, грузовых поездов. Изменения графика возможны при рассмотрении вопроса субъектом РФ и проведения всех необходимых мероприятий, так как ввод остановки повлечет увеличение времени в пути электропоезда», — пояснили в пресс-службе компании.
Также в пресс-службе компании добавили, что на всех станциях, где останавливается скорый подвижной состав, предусмотрены билетные кассы. На остановке Джабык их нет. Кассы имеют большое значение в вопросе оформления льготных проездных документов для пассажиров, являющихся федеральными и региональными льготниками. Кроме того, «Ласточка» является очень популярной среди пассажиров, поезд почти всегда полный и курсирует с указанием мест.
«Пассажиры могут направлять свои обращения в АО „СПК“ через портал Госуслуг, письменно на почтовый адрес или с помощью виртуальной приемной ОАО „РЖД“. А также напрямую заказчику перевозок — в региональный миндор. В случае принятия министерством положительного решения АО „СПК“ готово организовать перевозки в соответствии с пожеланиями жителей», — добавили в пресс-службе организации.
В пресс-службе областного миндора пояснили, что «Ласточка» — современный скорый пригородный поезд. Это предполагает высокую среднюю скорость движения по всему маршруту, поэтому электропоезд выполняет промежуточные остановки только на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы-1.
«На текущий момент подразделениями ЮУЖД прорабатывается возможность сокращения времени в пути электропоездов „Ласточка“ на направлении Челябинск — Магнитогорск. Добавление остановок нивелирует эффект от этого мероприятия», — отметили в пресс-лужбе ведомства.
В ведомстве добавили, что включение в маршрут дополнительной остановки, в том числе «Джабык», в настоящее время также не рассматривается из-за небольшого населения в поселке. Добавление остановок зависит и от технологических параметров работы транспорта на конкретном отрезке пути. Кроме того, на всех станциях, где останавливаются скорые пригородные поезда, должны быть предусмотрены билетные кассы, так как продажа билетов непосредственно в салонах таких поездов не осуществляется. На остановочном пункте «Джабык» пунктов продажи билетов нет.
Скоростной поезд «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском был запущен в 2020 году. Время в пути составляет четыре часа 20 минут.
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