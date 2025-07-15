15 июля 2025

Банк России выявил челябинских кредиторов, действовавших под видом ломбардов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцам давали деньги, оставив заемщиков без защиты закона
Челябинцам давали деньги, оставив заемщиков без защиты закона Фото:

Банк России схватил за руку нелегальных кредиторов, работавших под вывесками ломбардов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения финрегулятора, компании незаконно кредитовали граждан.

«С начала года Банк России обнаружил в регионе три организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Они выдавали займы жителям региона, не имея на это права», — заявили в офисе банка.

Две организации работали как ломбарда. Средства они выдавали под залог ювелирных украшений, электроники и машин. Вместо залогового билета фирмы заключали договоры комиссии. Еще один комиссионный магазин в Челябинске предлагал челябинцам незаконные займы под залог техники.

Из-за легкости получения кредитов граждане могут стать жертвами злоумышленников. Предоставляемые ими займы зачастую имеют завышенные проценты, и договоры могут быть составлены без указания сроков возврата. Также есть риск, что компании неправомерно воспользуются персональными данными клиентов. Об опасностях работы с нелегалами рассказала управляющий отделением Елена Федина.

Чтобы избежать проблем, Банк России рекомендовал проверять информацию об организациях в предупредительном списке, который на сайте регулятора ежедневно обновляется. Обо всех подозрительных случаях можно сообщить центробанку через интернет-приемную.

В РФ в списке компаний с признаками нелегальной деятельности накопилось 22,4 тысячи организаций. Обо всех выявленных случаях данные сразу уходят в правоохранительные органы и антимонопольную службу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России схватил за руку нелегальных кредиторов, работавших под вывесками ломбардов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения финрегулятора, компании незаконно кредитовали граждан. «С начала года Банк России обнаружил в регионе три организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Они выдавали займы жителям региона, не имея на это права», — заявили в офисе банка. Две организации работали как ломбарда. Средства они выдавали под залог ювелирных украшений, электроники и машин. Вместо залогового билета фирмы заключали договоры комиссии. Еще один комиссионный магазин в Челябинске предлагал челябинцам незаконные займы под залог техники. Из-за легкости получения кредитов граждане могут стать жертвами злоумышленников. Предоставляемые ими займы зачастую имеют завышенные проценты, и договоры могут быть составлены без указания сроков возврата. Также есть риск, что компании неправомерно воспользуются персональными данными клиентов. Об опасностях работы с нелегалами рассказала управляющий отделением Елена Федина. Чтобы избежать проблем, Банк России рекомендовал проверять информацию об организациях в предупредительном списке, который на сайте регулятора ежедневно обновляется. Обо всех подозрительных случаях можно сообщить центробанку через интернет-приемную. В РФ в списке компаний с признаками нелегальной деятельности накопилось 22,4 тысячи организаций. Обо всех выявленных случаях данные сразу уходят в правоохранительные органы и антимонопольную службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...