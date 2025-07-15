Банк России выявил челябинских кредиторов, действовавших под видом ломбардов

Банк России схватил за руку нелегальных кредиторов, работавших под вывесками ломбардов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения финрегулятора, компании незаконно кредитовали граждан.
«С начала года Банк России обнаружил в регионе три организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Они выдавали займы жителям региона, не имея на это права», — заявили в офисе банка.
Две организации работали как ломбарда. Средства они выдавали под залог ювелирных украшений, электроники и машин. Вместо залогового билета фирмы заключали договоры комиссии. Еще один комиссионный магазин в Челябинске предлагал челябинцам незаконные займы под залог техники.
Из-за легкости получения кредитов граждане могут стать жертвами злоумышленников. Предоставляемые ими займы зачастую имеют завышенные проценты, и договоры могут быть составлены без указания сроков возврата. Также есть риск, что компании неправомерно воспользуются персональными данными клиентов. Об опасностях работы с нелегалами рассказала управляющий отделением Елена Федина.
Чтобы избежать проблем, Банк России рекомендовал проверять информацию об организациях в предупредительном списке, который на сайте регулятора ежедневно обновляется. Обо всех подозрительных случаях можно сообщить центробанку через интернет-приемную.
В РФ в списке компаний с признаками нелегальной деятельности накопилось 22,4 тысячи организаций. Обо всех выявленных случаях данные сразу уходят в правоохранительные органы и антимонопольную службу.
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