«Я б в начальники пошел»: герои СВО на Южном Урале готовятся стать управленцами

Челябинские бойцы завершили первый модуль проекта «Герои Южного Урала»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии программы обучения участников СВО «Герои Южного Урала». Челябинск, герои южного урала
Участники проекта «Герои Южного Урала» планируют приложить максимум усилий на благо родины Фото:

В Челябинской области завершился первый модуль региональной программы «Герои Южного Урала» — проекта, который помогает участникам СВО получить знания в сфере управления и сделать шаг к гражданской службе. В течение десяти дней бойцы проходили интенсивное обучение в Чебаркуле, совмещая образование с культурными и командообразующими мероприятиями. О главных выводах героев и их ощущениях — в материале URA.RU.

«Первый модуль „Героев Южного Урала“ позади. Участники регионального кадрового проекта на выезде изучали основы госуправления. Для бойцов подготовили программу из двух частей: академическую и командообразующую. Интенсив продлился десять дней. В это время удалось включить не только обучающие занятия, но и культурную составляющую», — рассказали в пресс-службе проекта.

Герои, прошедшие отбор, в рамках программы находились на базе военно-патриотического центра «Авангард» в Чебаркуле. Бойцы погрузились в академическую подготовку, посещали лекции, участвовали во встречах с чемпионами, учеными, госслужащими, обсуждали опыт и занимались командной работой.

Каждый день с 7 утра до 11 вечера был расписан — привычный ритм для тех, кто привык действовать на полную мощность.
Алексей Текслер на открытии программы обучения участников СВО «Герои Южного Урала». Челябинск
Артур Зарипов отметил, что приложит все усилия для развития страны
Фото:

«„Я б в начальники пошел, пусть меня научат…“. Сегодня я сменил военную форму на гражданский костюм, по-прежнему грызу гранит науки. Науки служения Народу и Отчизне. В числе финалистов программы „Герои Южного Урала“ постигаю навыки и тонкости государственной службы. Впереди много работы, колоссальный труд по становлению меня в аппарате политического руководства страной» — поделился ветеран СВО и кавалер двух орденов Мужества Артур Зарипов.

Зарипов подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы занять достойное место в числе настоящих патриотов. Жители главная ценность страны, считает он. Боец также добавил, что уже уверенно стоит на ногах благодаря лечению в национальном медцентре имени академика Илизарова.

Военнослужащие отмечают, что проект помог не только получить новые знания, но и почувствовать плечо товарища. Многие встретили здесь сослуживцев, с которыми прошли фронт, и новых друзей, готовых идти дальше вместе — теперь уже в гражданской службе.

Боец из Челябинска Алексей Рожков говорит о программе как о важной вехе.
Алексей Текслер на открытии программы обучения участников СВО «Герои Южного Урала». Челябинск
Алексей Рожков гордится тем, что попал в проект
Фото:

«Позади насыщенные десять дней в проекте „Герои Южного Урала“ — и это было круто! Многое беру с собой. Встретил знакомых и подружился с новыми людьми. Отдельная радость — встретить товарища из 810-й бригады морской пехоты. Для меня это не просто встреча, а как возвращение к родному, близкому. Это не просто проект — это возможность расти и делать больше. Южный Урал — земля сильных людей. Горжусь быть частью этого», — подчеркнул Рожков.Он поблагодарил организаторов, лекторов и команду за первую часть проекта.

Стажировка с наставником продлится до октября, после — бойцов ждет второй модуль.
Алексей Текслер на открытии программы обучения участников СВО «Герои Южного Урала». Челябинск
В программе участвуют 56 мужчин и 4 женщины
Фото:

«Люди, которые прошли войну, это люди, которые не предают, которые делают так, как нужно делать, то есть выкладываются на 100% и больше. У них есть степень ответственности, они понимают, что, если это надо — это будет сделано. Я хочу помогать Родине и стране не только на фронте, как я помогал, но и здесь — реальными делами. Чтобы наши люди жили лучше» — заявил ветеран СВО Сергей Бондарчук.

Проект «Герои Южного Урала» стал продолжением федеральной инициативы «Время героев» по поручению губернатора Алексея Текслера. По итогам обучения участники получат диплом гособразца. В образовательную программу включили модули по политике и госуправлению, экономике и финансам, региональному и муниципальному управлению, а также современным технологиям. Текслер, ставший наставником кавалера двух орденов Мужества полковника Евгения Мурашова, считает проект прекрасной возможностью.

Алексей Текслер на открытии программы обучения участников СВО «Герои Южного Урала». Челябинск
Текслер отметил, что герои востребованы в Челябинской области
Фото:

«Наши герои востребованы в Челябинской области. Федеральная программа „Время героев“ и региональная „Герои Южного Урала“ — прекрасная возможность получить новые знания и в дальнейшем применить их во благо России, Челябинской области и наших жителей» — заявил глава региона.

В число наставников также вошли вице-губернатор Роман Воллерт, руководители министерств, главы районов и муниципалитетов области. В первый поток «Героев Южного Урала» попали 60 бойцов, четыре из которых — женщины. Отбор проходил в несколько этапов, включая эссе и собеседование с кандидатами.

Список участников утвердили в июне. Тогда же стало известно, что заявления на участие подали более тысячи человек, а дистанционный этап отбора прошла половина из них. Программа предусматривает активную работу каждого участника, и в случае выбывания кого-то, на это место приходит следующий человек из резерва.

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В Челябинской области завершился первый модуль региональной программы «Герои Южного Урала» — проекта, который помогает участникам СВО получить знания в сфере управления и сделать шаг к гражданской службе. В течение десяти дней бойцы проходили интенсивное обучение в Чебаркуле, совмещая образование с культурными и командообразующими мероприятиями. О главных выводах героев и их ощущениях — в материале URA.RU. «Первый модуль „Героев Южного Урала“ позади. Участники регионального кадрового проекта на выезде изучали основы госуправления. Для бойцов подготовили программу из двух частей: академическую и командообразующую. Интенсив продлился десять дней. В это время удалось включить не только обучающие занятия, но и культурную составляющую», — рассказали в пресс-службе проекта. Герои, прошедшие отбор, в рамках программы находились на базе военно-патриотического центра «Авангард» в Чебаркуле. Бойцы погрузились в академическую подготовку, посещали лекции, участвовали во встречах с чемпионами, учеными, госслужащими, обсуждали опыт и занимались командной работой. «„Я б в начальники пошел, пусть меня научат…“. Сегодня я сменил военную форму на гражданский костюм, по-прежнему грызу гранит науки. Науки служения Народу и Отчизне. В числе финалистов программы „Герои Южного Урала“ постигаю навыки и тонкости государственной службы. Впереди много работы, колоссальный труд по становлению меня в аппарате политического руководства страной» — поделился ветеран СВО и кавалер двух орденов Мужества Артур Зарипов. Зарипов подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы занять достойное место в числе настоящих патриотов. Жители главная ценность страны, считает он. Боец также добавил, что уже уверенно стоит на ногах благодаря лечению в национальном медцентре имени академика Илизарова. Военнослужащие отмечают, что проект помог не только получить новые знания, но и почувствовать плечо товарища. Многие встретили здесь сослуживцев, с которыми прошли фронт, и новых друзей, готовых идти дальше вместе — теперь уже в гражданской службе. «Позади насыщенные десять дней в проекте „Герои Южного Урала“ — и это было круто! Многое беру с собой. Встретил знакомых и подружился с новыми людьми. Отдельная радость — встретить товарища из 810-й бригады морской пехоты. Для меня это не просто встреча, а как возвращение к родному, близкому. Это не просто проект — это возможность расти и делать больше. Южный Урал — земля сильных людей. Горжусь быть частью этого», — подчеркнул Рожков.Он поблагодарил организаторов, лекторов и команду за первую часть проекта. «Люди, которые прошли войну, это люди, которые не предают, которые делают так, как нужно делать, то есть выкладываются на 100% и больше. У них есть степень ответственности, они понимают, что, если это надо — это будет сделано. Я хочу помогать Родине и стране не только на фронте, как я помогал, но и здесь — реальными делами. Чтобы наши люди жили лучше» — заявил ветеран СВО Сергей Бондарчук. Проект «Герои Южного Урала» стал продолжением федеральной инициативы «Время героев» по поручению губернатора Алексея Текслера. По итогам обучения участники получат диплом гособразца. В образовательную программу включили модули по политике и госуправлению, экономике и финансам, региональному и муниципальному управлению, а также современным технологиям. Текслер, ставший наставником кавалера двух орденов Мужества полковника Евгения Мурашова, считает проект прекрасной возможностью. «Наши герои востребованы в Челябинской области. Федеральная программа „Время героев“ и региональная „Герои Южного Урала“ — прекрасная возможность получить новые знания и в дальнейшем применить их во благо России, Челябинской области и наших жителей» — заявил глава региона. В число наставников также вошли вице-губернатор Роман Воллерт, руководители министерств, главы районов и муниципалитетов области. В первый поток «Героев Южного Урала» попали 60 бойцов, четыре из которых — женщины. Отбор проходил в несколько этапов, включая эссе и собеседование с кандидатами. Список участников утвердили в июне. Тогда же стало известно, что заявления на участие подали более тысячи человек, а дистанционный этап отбора прошла половина из них. Программа предусматривает активную работу каждого участника, и в случае выбывания кого-то, на это место приходит следующий человек из резерва.
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