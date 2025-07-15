«Я б в начальники пошел»: герои СВО на Южном Урале готовятся стать управленцами

Челябинские бойцы завершили первый модуль проекта «Герои Южного Урала»

15 июля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Участники проекта «Герои Южного Урала» планируют приложить максимум усилий на благо родины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области завершился первый модуль региональной программы «Герои Южного Урала» — проекта, который помогает участникам СВО получить знания в сфере управления и сделать шаг к гражданской службе. В течение десяти дней бойцы проходили интенсивное обучение в Чебаркуле, совмещая образование с культурными и командообразующими мероприятиями. О главных выводах героев и их ощущениях — в материале URA.RU. «Первый модуль „Героев Южного Урала“ позади. Участники регионального кадрового проекта на выезде изучали основы госуправления. Для бойцов подготовили программу из двух частей: академическую и командообразующую. Интенсив продлился десять дней. В это время удалось включить не только обучающие занятия, но и культурную составляющую», — рассказали в пресс-службе проекта. Герои, прошедшие отбор, в рамках программы находились на базе военно-патриотического центра «Авангард» в Чебаркуле. Бойцы погрузились в академическую подготовку, посещали лекции, участвовали во встречах с чемпионами, учеными, госслужащими, обсуждали опыт и занимались командной работой. Каждый день с 7 утра до 11 вечера был расписан — привычный ритм для тех, кто привык действовать на полную мощность. Артур Зарипов отметил, что приложит все усилия для развития страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «„Я б в начальники пошел, пусть меня научат…“. Сегодня я сменил военную форму на гражданский костюм, по-прежнему грызу гранит науки. Науки служения Народу и Отчизне. В числе финалистов программы „Герои Южного Урала“ постигаю навыки и тонкости государственной службы. Впереди много работы, колоссальный труд по становлению меня в аппарате политического руководства страной» — поделился ветеран СВО и кавалер двух орденов Мужества Артур Зарипов. Зарипов подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы занять достойное место в числе настоящих патриотов. Жители главная ценность страны, считает он. Боец также добавил, что уже уверенно стоит на ногах благодаря лечению в национальном медцентре имени академика Илизарова. Военнослужащие отмечают, что проект помог не только получить новые знания, но и почувствовать плечо товарища. Многие встретили здесь сослуживцев, с которыми прошли фронт, и новых друзей, готовых идти дальше вместе — теперь уже в гражданской службе. Боец из Челябинска Алексей Рожков говорит о программе как о важной вехе. Алексей Рожков гордится тем, что попал в проект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Позади насыщенные десять дней в проекте „Герои Южного Урала“ — и это было круто! Многое беру с собой. Встретил знакомых и подружился с новыми людьми. Отдельная радость — встретить товарища из 810-й бригады морской пехоты. Для меня это не просто встреча, а как возвращение к родному, близкому. Это не просто проект — это возможность расти и делать больше. Южный Урал — земля сильных людей. Горжусь быть частью этого», — подчеркнул Рожков.Он поблагодарил организаторов, лекторов и команду за первую часть проекта. Стажировка с наставником продлится до октября, после — бойцов ждет второй модуль. В программе участвуют 56 мужчин и 4 женщины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Люди, которые прошли войну, это люди, которые не предают, которые делают так, как нужно делать, то есть выкладываются на 100% и больше. У них есть степень ответственности, они понимают, что, если это надо — это будет сделано. Я хочу помогать Родине и стране не только на фронте, как я помогал, но и здесь — реальными делами. Чтобы наши люди жили лучше» — заявил ветеран СВО Сергей Бондарчук. Проект «Герои Южного Урала» стал продолжением федеральной инициативы «Время героев» по поручению губернатора Алексея Текслера. По итогам обучения участники получат диплом гособразца. В образовательную программу включили модули по политике и госуправлению, экономике и финансам, региональному и муниципальному управлению, а также современным технологиям. Текслер, ставший наставником кавалера двух орденов Мужества полковника Евгения Мурашова, считает проект прекрасной возможностью. Текслер отметил, что герои востребованы в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Наши герои востребованы в Челябинской области. Федеральная программа „Время героев“ и региональная „Герои Южного Урала“ — прекрасная возможность получить новые знания и в дальнейшем применить их во благо России, Челябинской области и наших жителей» — заявил глава региона. В число наставников также вошли вице-губернатор Роман Воллерт, руководители министерств, главы районов и муниципалитетов области. В первый поток «Героев Южного Урала» попали 60 бойцов, четыре из которых — женщины. Отбор проходил в несколько этапов, включая эссе и собеседование с кандидатами. Список участников утвердили в июне. Тогда же стало известно, что заявления на участие подали более тысячи человек, а дистанционный этап отбора прошла половина из них. Программа предусматривает активную работу каждого участника, и в случае выбывания кого-то, на это место приходит следующий человек из резерва. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области завершился первый модуль региональной программы «Герои Южного Урала» — проекта, который помогает участникам СВО получить знания в сфере управления и сделать шаг к гражданской службе. В течение десяти дней бойцы проходили интенсивное обучение в Чебаркуле, совмещая образование с культурными и командообразующими мероприятиями. О главных выводах героев и их ощущениях — в материале URA.RU. «Первый модуль „Героев Южного Урала“ позади. Участники регионального кадрового проекта на выезде изучали основы госуправления. Для бойцов подготовили программу из двух частей: академическую и командообразующую. Интенсив продлился десять дней. В это время удалось включить не только обучающие занятия, но и культурную составляющую», — рассказали в пресс-службе проекта. Герои, прошедшие отбор, в рамках программы находились на базе военно-патриотического центра «Авангард» в Чебаркуле. Бойцы погрузились в академическую подготовку, посещали лекции, участвовали во встречах с чемпионами, учеными, госслужащими, обсуждали опыт и занимались командной работой. «„Я б в начальники пошел, пусть меня научат…“. Сегодня я сменил военную форму на гражданский костюм, по-прежнему грызу гранит науки. Науки служения Народу и Отчизне. В числе финалистов программы „Герои Южного Урала“ постигаю навыки и тонкости государственной службы. Впереди много работы, колоссальный труд по становлению меня в аппарате политического руководства страной» — поделился ветеран СВО и кавалер двух орденов Мужества Артур Зарипов. Зарипов подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы занять достойное место в числе настоящих патриотов. Жители главная ценность страны, считает он. Боец также добавил, что уже уверенно стоит на ногах благодаря лечению в национальном медцентре имени академика Илизарова. Военнослужащие отмечают, что проект помог не только получить новые знания, но и почувствовать плечо товарища. Многие встретили здесь сослуживцев, с которыми прошли фронт, и новых друзей, готовых идти дальше вместе — теперь уже в гражданской службе. «Позади насыщенные десять дней в проекте „Герои Южного Урала“ — и это было круто! Многое беру с собой. Встретил знакомых и подружился с новыми людьми. Отдельная радость — встретить товарища из 810-й бригады морской пехоты. Для меня это не просто встреча, а как возвращение к родному, близкому. Это не просто проект — это возможность расти и делать больше. Южный Урал — земля сильных людей. Горжусь быть частью этого», — подчеркнул Рожков.Он поблагодарил организаторов, лекторов и команду за первую часть проекта. «Люди, которые прошли войну, это люди, которые не предают, которые делают так, как нужно делать, то есть выкладываются на 100% и больше. У них есть степень ответственности, они понимают, что, если это надо — это будет сделано. Я хочу помогать Родине и стране не только на фронте, как я помогал, но и здесь — реальными делами. Чтобы наши люди жили лучше» — заявил ветеран СВО Сергей Бондарчук. Проект «Герои Южного Урала» стал продолжением федеральной инициативы «Время героев» по поручению губернатора Алексея Текслера. По итогам обучения участники получат диплом гособразца. В образовательную программу включили модули по политике и госуправлению, экономике и финансам, региональному и муниципальному управлению, а также современным технологиям. Текслер, ставший наставником кавалера двух орденов Мужества полковника Евгения Мурашова, считает проект прекрасной возможностью. «Наши герои востребованы в Челябинской области. Федеральная программа „Время героев“ и региональная „Герои Южного Урала“ — прекрасная возможность получить новые знания и в дальнейшем применить их во благо России, Челябинской области и наших жителей» — заявил глава региона. В число наставников также вошли вице-губернатор Роман Воллерт, руководители министерств, главы районов и муниципалитетов области. В первый поток «Героев Южного Урала» попали 60 бойцов, четыре из которых — женщины. Отбор проходил в несколько этапов, включая эссе и собеседование с кандидатами. Список участников утвердили в июне. Тогда же стало известно, что заявления на участие подали более тысячи человек, а дистанционный этап отбора прошла половина из них. Программа предусматривает активную работу каждого участника, и в случае выбывания кого-то, на это место приходит следующий человек из резерва.