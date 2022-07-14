В Екатеринбурге на заправке произошел пожар. «Горят цены»

14 июля 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Загорелся стенд с ценами на АЗС «Лукойл» Фото: Денис Моргунов © URA.RU На автозаправке «Лукойл» по улице Щербакова в Екатеринбурге загорелся стенд с ценами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Этим вечером горел стенд, где размещается информация об актуальных ценах на бензин», — сообщила URA.RU читательница и поделилась видео. Пользователи в соцсетях шутят: «Цены — огонь», «горячая цена», «просто цены уже неактуальны». Кто-то отмечает, что даже цены не выдержали жары, которая пришла в регион. В последние дни в Екатеринбурге столбик термометра днем не опускается ниже +30 градусов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На автозаправке «Лукойл» по улице Щербакова в Екатеринбурге загорелся стенд с ценами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Этим вечером горел стенд, где размещается информация об актуальных ценах на бензин», — сообщила URA.RU читательница и поделилась видео. Пользователи в соцсетях шутят: «Цены — огонь», «горячая цена», «просто цены уже неактуальны». Кто-то отмечает, что даже цены не выдержали жары, которая пришла в регион. В последние дни в Екатеринбурге столбик термометра днем не опускается ниже +30 градусов.