14 июля 2022

В Екатеринбурге на заправке произошел пожар. «Горят цены»

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на заправках. Тюмень, заправка, автозаправка, азс лукойл, азс, цены на бензин
Загорелся стенд с ценами на АЗС «Лукойл» Фото:

На автозаправке «Лукойл» по улице Щербакова в Екатеринбурге загорелся стенд с ценами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Этим вечером горел стенд, где размещается информация об актуальных ценах на бензин», — сообщила URA.RU читательница и поделилась видео. Пользователи в соцсетях шутят: «Цены — огонь», «горячая цена», «просто цены уже неактуальны». Кто-то отмечает, что даже цены не выдержали жары, которая пришла в регион. В последние дни в Екатеринбурге столбик термометра днем не опускается ниже +30 градусов.

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На автозаправке «Лукойл» по улице Щербакова в Екатеринбурге загорелся стенд с ценами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Этим вечером горел стенд, где размещается информация об актуальных ценах на бензин», — сообщила URA.RU читательница и поделилась видео. Пользователи в соцсетях шутят: «Цены — огонь», «горячая цена», «просто цены уже неактуальны». Кто-то отмечает, что даже цены не выдержали жары, которая пришла в регион. В последние дни в Екатеринбурге столбик термометра днем не опускается ниже +30 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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