Загорелся стенд с ценами на АЗС «Лукойл»
На автозаправке «Лукойл» по улице Щербакова в Екатеринбурге загорелся стенд с ценами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Этим вечером горел стенд, где размещается информация об актуальных ценах на бензин», — сообщила URA.RU читательница и поделилась видео. Пользователи в соцсетях шутят: «Цены — огонь», «горячая цена», «просто цены уже неактуальны». Кто-то отмечает, что даже цены не выдержали жары, которая пришла в регион. В последние дни в Екатеринбурге столбик термометра днем не опускается ниже +30 градусов.
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