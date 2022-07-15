Первичную вакцинацию осуществляют здоровым новорожденным детям на 3-7 день жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) жалуются, что не могут поставить детям вакцину против туберкулеза (БЦЖ). Речь идет о поликлинике №3 (Детская городская больница № 8). Об этом на условиях анонимности рассказали читатели URA.RU.

«Хотела поставить двухмесячному ребенку вакцину против туберкулеза. В поликлинике №3 мне сказали, что БЦЖ нет. Решила поставить платно. Искала в аптеках, которые рядом с домом. Не нашла. Теперь получается, что вакцины нет ни в аптеке, ни в больнице», — посетовала жительница Екатеринбурга.

Отказ получила и другая мама новорожденного. «Пошла ребенку ставить вакцину, но мне отказали. Сказали, что ее нет. Я сказала, что буду звонить на горячую линию свердловского минздрава. После моих слов все посуетились, и вакцина сразу нашлась», — отметила горожанка.

Корреспондент URA.RU обратился в несколько коммерческих аптек Екатеринбурга и выяснил, что в наличии вакцин от туберкулеза нет.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. Там отметили, что проблем с наличием вакцин нет. «Вакцина против туберкулеза (БЦЖ) имеется в поликлинике №3 ГАУЗ СО ДГБ № 8. Все дети будут привиты в соответствии с календарем профилактических прививок», — сказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что свердловчане жалуются, что не могут поставить детям прививку от клещевого энцефалита (КВЭ) за счет бюджета. Основная причина отказа — возраст пациентов. В медучреждениях предлагают поставить прививку от клещевого энцефалита платно.

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