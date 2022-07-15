Мантуров стал вице-премьером, Рогозина уволили. Главные перестановки в правительстве РФ

15 июля 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал вице-премьером, главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина уволили. URA.RU приводит главные перестановки в правительстве РФ за 15 июля. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Мантуров на должность вице-премьера. Ранее его кандидатуру одобрила Госдума;

Глава государства подписал указ о сокращении числа заместителей премьер-министра Михаила Мишустина. Теперь в России будет 10 вице-премьеров вместо 11;

Путин подписал указ об отставке Дмитрия Рогозина. Он возглавлял «Роскосмос» с 2018 года;

Президент освободил от должности вице-премьера РФ Юрия Борисова. Он назначен руководителем «Роскосмоса» вместо Рогозина; 14 июля Путин подписал более 100 новых законов. Глава государства утвердил объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования и прировнял переход на сторону противника в государственной измене. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал вице-премьером, главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина уволили. URA.RU приводит главные перестановки в правительстве РФ за 15 июля. 14 июля Путин подписал более 100 новых законов. Глава государства утвердил объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования и прировнял переход на сторону противника в государственной измене.