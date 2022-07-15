Мантуров стал вице-премьером, Рогозина уволили. Главные перестановки в правительстве РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве страны Фото:

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал вице-премьером, главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина уволили. URA.RU приводит главные перестановки в правительстве РФ за 15 июля.

14 июля Путин подписал более 100 новых законов. Глава государства утвердил объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования и прировнял переход на сторону противника в государственной измене.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал вице-премьером, главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина уволили. URA.RU приводит главные перестановки в правительстве РФ за 15 июля. 14 июля Путин подписал более 100 новых законов. Глава государства утвердил объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования и прировнял переход на сторону противника в государственной измене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...