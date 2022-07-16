В Фонде «Сколково» предупредили об опасности бойлеров для легких

Нагреватель необходимо мыть и избегать застоя воды, сказал Клим Тодрик Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В нагревателе может размножаться бактерия легионелла, которая поражает легкие человека. Об этом URA.RU рассказал технический директор компании по производству умных медицинских и туристических ID и облачных решений QRepublik, резидент биомедицинского кластера Фонда «Сколково» Клим Тодрик.

«Застоявшаяся вода, нагретая до температуры от 25 до 45 градусов, является благоприятной средой для размножения опасной бактерии легионеллы. Бактерия попадает в бак вместе с водой из водопровода и вызывает инфекционное заболевание, которое называется легионеллез. Он проявляется в виде симптомов, схожих с гриппом, а впоследствии поражает легкие человека. Поэтому нужно понимать, что такая экономия воды и электроэнергии позволяет заводить нежелательную живность у вас в бойлере», — сказал Клим Тодрик.

Эксперт рассказал, как избавиться от этой бактерии. «С легионеллой нужно бороться с помощью температуры. Она не любит нагрев выше 55 градусов. Любая другая температура является благоприятной для размножения данной бактерии», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, о появлении в бойлере микроорганизмов свидетельствует запах сероводорода. «Обычно это происходит, когда водонагреватель не используют постоянно. Важно понимать, что бак недостаточно держать включенным, в нем нужно периодически расходовать воду. Некоторые бактерии могут выдерживать температуру выше 60 градусов, поэтому уничтожать микроорганизмы следует на максимальной температуре. Если такой способ дезинфекции бака не увенчался успехом, то следует воспользоваться химией. Например, „Белизной“, хлорамином или хлоргексидином», — посоветовал специалист.

Тодрик добавил, что чистка необходима, чтобы избежать образования накипи. Со временем бойлер может перестать нагревать воду. «Результатом отсутствия очистки водонагревателя может стать сгорание нагревательного элемента и последующая его замена. Необходимо очищать стенки бака, чтобы бак не прохудился. Мыть нагревательные элементы с помощью специальных средств или механическим способом. Нужно менять магниевый анод. Данная деталь служит для защиты от коррозии, а срок годности элемента составляет год-два», — объяснил резидент биомедицинского кластера. Он подчеркнул, что при правильном использовании бойлер не сможет навредить человеку.

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