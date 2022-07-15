Сенатор Совфеда восхитился главной тусовкой Ханты-Мансийска

Эдуард Исаков посетил фестиваль «Пикник ХМ» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков побывал на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора.

«Вместе с жителями столицы Югры провел субботний день на набережной Иртыша. Восхищен масштабом организации мероприятия, удивлен сколько всего есть в родной Югре», — рассказал сенатор Исаков в своем паблике в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила это же мероприятие. Глава Югры назвала «Пикник ХМ» «семейным, теплым, веселым».