Сенатор Совфеда восхитился главной тусовкой Ханты-Мансийска

Эдуард Исаков посетил фестиваль «Пикник ХМ»
Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков побывал на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора.
«Вместе с жителями столицы Югры провел субботний день на набережной Иртыша. Восхищен масштабом организации мероприятия, удивлен сколько всего есть в родной Югре», — рассказал сенатор Исаков в своем паблике в соцсетях.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила это же мероприятие. Глава Югры назвала «Пикник ХМ» «семейным, теплым, веселым».
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал