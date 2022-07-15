15 июля 2022

Сенатор Совфеда восхитился главной тусовкой Ханты-Мансийска

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Отчет губернатора ХМАО о результатах деятельности Правительства за 2015 год. Ханты-Мансийск, исаков эдуард, дума хмао
Эдуард Исаков посетил фестиваль «Пикник ХМ» Фото:

Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков побывал на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора.

«Вместе с жителями столицы Югры провел субботний день на набережной Иртыша. Восхищен масштабом организации мероприятия, удивлен сколько всего есть в родной Югре», — рассказал сенатор Исаков в своем паблике в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила это же мероприятие. Глава Югры назвала «Пикник ХМ» «семейным, теплым, веселым».

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Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков побывал на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора. «Вместе с жителями столицы Югры провел субботний день на набережной Иртыша. Восхищен масштабом организации мероприятия, удивлен сколько всего есть в родной Югре», — рассказал сенатор Исаков в своем паблике в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила это же мероприятие. Глава Югры назвала «Пикник ХМ» «семейным, теплым, веселым».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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