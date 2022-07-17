На кладбище в Челябинской области нашли тело пропавшего мужчины

Тело жителя Златоуста нашли на кладбище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тело пропавшего без вести жителя Златоуста (Челябинская область) обнаружили на кладбище. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«33-летний житель Златоуста пропал несколько дней назад, его семья обратилась в полицию, начался розыск. В результате его тело нашли на старом мусульманском кладбище на улице Ванага. Он покончил с собой», — рассказал источник.

Что стало причиной суицида сейчас устанавливает Следственный комитет в рамках процессуальной проверки. В пресс-службе ведомства информацию не комментируют.