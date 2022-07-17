17 июля 2022

На кладбище в Челябинской области нашли тело пропавшего мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, искусственные цветы, митрофановское кладбище
Тело жителя Златоуста нашли на кладбище Фото:

Тело пропавшего без вести жителя Златоуста (Челябинская область) обнаружили на кладбище. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«33-летний житель Златоуста пропал несколько дней назад, его семья обратилась в полицию, начался розыск. В результате его тело нашли на старом мусульманском кладбище на улице Ванага. Он покончил с собой», — рассказал источник.

Что стало причиной суицида сейчас устанавливает Следственный комитет в рамках процессуальной проверки. В пресс-службе ведомства информацию не комментируют.

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Тело пропавшего без вести жителя Златоуста (Челябинская область) обнаружили на кладбище. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «33-летний житель Златоуста пропал несколько дней назад, его семья обратилась в полицию, начался розыск. В результате его тело нашли на старом мусульманском кладбище на улице Ванага. Он покончил с собой», — рассказал источник. Что стало причиной суицида сейчас устанавливает Следственный комитет в рамках процессуальной проверки. В пресс-службе ведомства информацию не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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