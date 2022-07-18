Выбросы с целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Новой Ляле на севере Свердловской области отравляют реку Ляля, из-за чего гибнет рыба. Об этом URA.RU сообщили местные жители, которые сняли загрязненный водоем на видео.
«Так выглядела река Ляля в воскресенье, 17 июля. Пена шла целый день, издали можно было принять за пенную вечеринку! Запах как всегда стоял едкий, вонючий. В низовьях реки, в районе деревни Салтаново, плавала дохлая рыба: здоровые язи, лещи», — рассказал один из жителей Новой Ляли.
По его словам, выбросы с ЦБК происходят регулярно: от химикатов берег превратился в многослойный разноцветный пласт. Несмотря на жалобы людей, ни местные власти, ни руководство завода никаких мер не принимают.
Журналист URA.RU обратился за комментарием на целлюлозно-бумажный комбинат. «Ни о чем подобном мы не слышали, сами купались в выходные в реке», — удивились вопросу в отделе снабжения и порекомендовали обратиться в приемную. Там на звонок никто не ответил.
В Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили, что жалоб о чрезвычайных ситуациях в Новой Ляле за прошедшее время не поступало. Там отметили, что река Ляля является водным объектом федерального значения и рекомендовали в случае происшествий направить обращение в ведомство.
Горно-таежная река Ляля является правым притоком реки Сосьва, она протекает по темнохвойной тайге. До недавнего времени Ляля считалась одной из самых чистых и прозрачных рек в Свердловской области благодаря окружающей природе, нетронутой человеком.
Так выглядит берег реки Ляля
Фото: читатель URA.RU
Берег реки выглядит странно
Фото: читатель URA.RU
На берегу реки не растет ничего живого
Фото: читатель URA.RU
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Выбросы с целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Новой Ляле на севере Свердловской области отравляют реку Ляля, из-за чего гибнет рыба. Об этом URA.RU сообщили местные жители, которые сняли загрязненный водоем на видео. «Так выглядела река Ляля в воскресенье, 17 июля. Пена шла целый день, издали можно было принять за пенную вечеринку! Запах как всегда стоял едкий, вонючий. В низовьях реки, в районе деревни Салтаново, плавала дохлая рыба: здоровые язи, лещи», — рассказал один из жителей Новой Ляли. По его словам, выбросы с ЦБК происходят регулярно: от химикатов берег превратился в многослойный разноцветный пласт. Несмотря на жалобы людей, ни местные власти, ни руководство завода никаких мер не принимают. Журналист URA.RU обратился за комментарием на целлюлозно-бумажный комбинат. «Ни о чем подобном мы не слышали, сами купались в выходные в реке», — удивились вопросу в отделе снабжения и порекомендовали обратиться в приемную. Там на звонок никто не ответил. В Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили, что жалоб о чрезвычайных ситуациях в Новой Ляле за прошедшее время не поступало. Там отметили, что река Ляля является водным объектом федерального значения и рекомендовали в случае происшествий направить обращение в ведомство. Горно-таежная река Ляля является правым притоком реки Сосьва, она протекает по темнохвойной тайге. До недавнего времени Ляля считалась одной из самых чистых и прозрачных рек в Свердловской области благодаря окружающей природе, нетронутой человеком.