В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме. Фото

21 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Причиной возгорания стали домашние вещи на балконе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ночью 21-го июля по улице Татищева, 90 загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом корреспонденту URA.RU сообщило ИА «Ночные новости». «В начале второго часа ночи пожарникам поступил сигнал о пожаре в доме по улице Татищева, 90. Горела квартира на третьем этаже дома. Существовала угроза распространения огня на верхние этажи, в подъезде было сильное задымление. Ранг пожара поднимали до 1 БИС», — говорится в сообщении. Пожарникам удалось потушить возгорание. Из подъезда было эвакуировано шесть человек, с помощью лестниц спасли 17 человек, включая двух детей. Из горящей квартиры спасен домашний питомец. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Причиной возгорания стали домашние вещи на балконе, перепланированном и совмещенным с кухней. В тушении задействовано семь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге ночью 21-го июля по улице Татищева, 90 загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом корреспонденту URA.RU сообщило ИА «Ночные новости». «В начале второго часа ночи пожарникам поступил сигнал о пожаре в доме по улице Татищева, 90. Горела квартира на третьем этаже дома. Существовала угроза распространения огня на верхние этажи, в подъезде было сильное задымление. Ранг пожара поднимали до 1 БИС», — говорится в сообщении. Пожарникам удалось потушить возгорание. Из подъезда было эвакуировано шесть человек, с помощью лестниц спасли 17 человек, включая двух детей. Из горящей квартиры спасен домашний питомец. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Причиной возгорания стали домашние вещи на балконе, перепланированном и совмещенным с кухней. В тушении задействовано семь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.