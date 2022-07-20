В Екатеринбурге ночью 21-го июля по улице Татищева, 90 загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом корреспонденту URA.RU сообщило ИА «Ночные новости».
«В начале второго часа ночи пожарникам поступил сигнал о пожаре в доме по улице Татищева, 90. Горела квартира на третьем этаже дома. Существовала угроза распространения огня на верхние этажи, в подъезде было сильное задымление. Ранг пожара поднимали до 1 БИС», — говорится в сообщении.
Пожарникам удалось потушить возгорание. Из подъезда было эвакуировано шесть человек, с помощью лестниц спасли 17 человек, включая двух детей. Из горящей квартиры спасен домашний питомец. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Причиной возгорания стали домашние вещи на балконе, перепланированном и совмещенным с кухней. В тушении задействовано семь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
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В Екатеринбурге ночью 21-го июля по улице Татищева, 90 загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом корреспонденту URA.RU сообщило ИА «Ночные новости». «В начале второго часа ночи пожарникам поступил сигнал о пожаре в доме по улице Татищева, 90. Горела квартира на третьем этаже дома. Существовала угроза распространения огня на верхние этажи, в подъезде было сильное задымление. Ранг пожара поднимали до 1 БИС», — говорится в сообщении. Пожарникам удалось потушить возгорание. Из подъезда было эвакуировано шесть человек, с помощью лестниц спасли 17 человек, включая двух детей. Из горящей квартиры спасен домашний питомец. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Причиной возгорания стали домашние вещи на балконе, перепланированном и совмещенным с кухней. В тушении задействовано семь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.