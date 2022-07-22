TNI: отставка Драги изменит отношение Запада к Украине

Новое правительство Италии будет отличаться лояльным отношением к РФ, считают в СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Отставка премьер-министра Италии Марио Драги в корне изменит позицию страны в украинском конфликте в пользу России. Статью об этом написал журналист издания TNI Джейсон Дэвидсон.

«Отставка Драги наверняка коренным образом изменит позицию Италии в украинском конфликте и ее отношение к России. Судя по нынешним опросам, верх на сентябрьских выборах наверняка одержат правые. А лидеры основных правых партий в Италии всегда поддерживали [президента России Владимира] Путина», — говорится в публикации.

Во-первых, новое итальянское правительство вероятно будет настаивать на проведении российско-украинских переговоров, считает автор. Руководство страны пойдет на это, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки, отметил он.

Во-вторых, маловероятно, что правительство поддержит дополнительные санкции против России. «Поскольку ЕС требует единогласного консенсуса, ужесточать энергетические санкции против России и дальше Брюссель уже не сможет», — объясняет Дэвидсон.

В-третьих, будущее правительство Италии откажется от дальнейшей военной помощи Украине. По данным июньского опроса, Италия меньше всех стран «Большой семерки» поддерживает стратегию «военного противодействия России».

Президент Италии Серджо Маттарелла принял просьбу об отставке премьер-министра страны Марио Драги 21 июля. После отставки премьера итальянский лидер распустил парламент, передает «Национальная служба новостей».

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