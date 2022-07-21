Пермские чиновники создали структуру для прошения денег у Москвы

Новое управление в минагропромкомплексе займется привлечением федеральных средств на проекты в сельских территориях Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В министерстве агропромкомплекса Пермского края создано управление инвестиций в АПК. Перед чиновниками будут стоять новые задачи — привлечение средств из федерального центра на развитие села. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте минагро. В пресс-службе минагропромкомплекса URA.RU пояснили, что управление инвестиций преобразовано из бывшего управления ресурсного обеспечения АПК и развития агропродовольственного рынка.

Штатная численность нового структурного подразделения составит 10 человек. «Управление состоит из двух отделов: отдел сопровождения проектов и программ в АПК и отдел развития сельских территорий и кадрового потенциала. Теперь сотрудниками управления решаются еще и вопросы привлечения средств федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Пермский край получит федеральные средства по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Выделение денег было одобрено Минсельхозом России. Это позволит реализовать ряд проектов в Бардымском муниципальном округе.

URA.RU рассказывало, что ряд территорий Прикамья запросили у Москвы средства на реализацию социальных проектов на селе, в том числе, строительство катка, домов культуры, газификацию. К примеру, в Орде заявляли о необходимости покупки нового автобуса и строительства очистных сооружений.

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