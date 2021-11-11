Махонин переименовал одну из структур правительства региона

Новое название ведомство получит в январе 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство сельского хозяйства Пермского края будет переименовано. Соответствующий указ губернатора Дмитрия Махонина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю переименовать министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в министерство агропромышленного комплекса Пермского края с 1 января 2022 года», — сказано в указе. Переименование позволит ведомству расширить свой функционал, пояснил URA.RU экс-министр сельского хозяйства края, директор Пермского НИИ Сельского хозяйства РАН Иван Огородов.

«Помимо сельского хозяйства ведомство сможет заниматься вопросами, связанными, к примеру, с переработкой продукции, пищевой отраслью, комплексным развитием сельских территорий. А это и газификация, и водоснабжение, и инфраструктура. Еще одна немаловажная деталь: материально-техническое обеспечение отрасли. Сельхозмашиностроение, обеспечение удобрениями. Этому направлению министерство внимания практически не уделяло», — сказал Огородов.

URA.RU писало, что весной в руководстве регионального минсельхоза произошли кадровые изменения. Пост министра покинула Оксана Бреднева, главой ведомства назначили Павла Носкова, который до этого возглавлял Агентство инвестиционного развития.