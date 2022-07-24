24 июля 2022

Бывший чиновник Кремля озвучил цель РФ на Украине

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ВС РФ должны освободить Украину от нацистов, считает Модест Колеров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России необходимо освободить Украину от нацистов, обезвредить их и оставить Западу. Об этом заявил экс-чиновник администрации президента России, политолог Модест Колеров.

«Нам важно взять свое, а нацистское, обезвредив, оставить Западу.

Как обезвредить? Деиндустриализацией. И тотальной демилитаризацией.

Тот, кто хочет взять «свой» Львов, волен это сделать сам.

И давно уже не «наш» Киев тоже», — написал Модест Колеров в своем telegram-канале.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Жители ДНР и ЛНР подвергались восьмилетнему геноциду со стороны ВСУ, отмечалось ранее.

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России необходимо освободить Украину от нацистов, обезвредить их и оставить Западу. Об этом заявил экс-чиновник администрации президента России, политолог Модест Колеров. «Нам важно взять свое, а нацистское, обезвредив, оставить Западу. Как обезвредить? Деиндустриализацией. И тотальной демилитаризацией. Тот, кто хочет взять «свой» Львов, волен это сделать сам. И давно уже не «наш» Киев тоже», — написал Модест Колеров в своем telegram-канале. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Жители ДНР и ЛНР подвергались восьмилетнему геноциду со стороны ВСУ, отмечалось ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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