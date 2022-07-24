Бывший чиновник Кремля озвучил цель РФ на Украине

России необходимо освободить Украину от нацистов, обезвредить их и оставить Западу. Об этом заявил экс-чиновник администрации президента России, политолог Модест Колеров.
«Нам важно взять свое, а нацистское, обезвредив, оставить Западу.
Как обезвредить? Деиндустриализацией. И тотальной демилитаризацией.
Тот, кто хочет взять «свой» Львов, волен это сделать сам.
И давно уже не «наш» Киев тоже», — написал Модест Колеров в своем telegram-канале.
Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Жители ДНР и ЛНР подвергались восьмилетнему геноциду со стороны ВСУ, отмечалось ранее.
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