В Ясиноватой отметят неделю дружбы с Челябинском

Планируется провести телемост между двумя городами Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С 25 по 31 июля в Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР) пройдет неделя дружбы с Челябинском. Как сообщает пресс-служба администрации Ясиноватой, на протяжение недели планируется проведение культурных мероприятий, а также телемост между двумя городами.

«С 25 по 31 июля в городе Ясиноватая пройдет цикл культурных мероприятий. В их числе — выставка рисунков Максима Ефременко „Мой адрес — Ясиноватая“, выставка творческих работ участников городского творческого объединения „Времена года: от Урала до Донбасса“», — говорится в сообщении официальной группы администрации Ясиноватой в «ВКонтакте».

Там добавили, что также планируется провести телемост Ясиноватая-Челябинск. Для жителей устроят взаимные онлайн-видеопрезентации городов и другие мероприятия.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время своего визита в ДНР в середине июня подписал соглашение, согласно которому регион взял на себя обязательство помочь городам Ясиноватая и Волноваха восстановиться после обстрелов армии Украины. Челябинские специалисты помогают восстанавливать жилые дома, объекты инфраструктуры. К тому же, в ДНР работает челябинская делегация, которая посещает освобожденные территории, выясняет уровень полученного в результате бомбежек ущерба, и предоставляет помощь жителям.

Специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась в конце февраля. За это время от украинских националистов освобождено свыше двухсот населенных пунктов. Как сообщили в правительстве РФ, проведение спецоперации призвано спасти жителей Донбасса от геноцида, и защитить государственные интересы.