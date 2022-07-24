В Нижневартовске у больницы-долгостроя стелют «жидкий газон». Фото

25 июля 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

С помощью «жидкого газона» рабочие могут быстро засеять травой большие территории Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске возле дороги, которая ведет к главному долгострою ХМАО — окружной больнице, начали стелить «жидкий газон». Траву сеют с помощью технологии гидропосев. Об этом URA.RU рассказал главный инженер городского управления капстроя Андрей Павлык. «Технология для Нижневартовска относительно новая — гидропосев. Специально готовится биомасса на основе мульчи, туда вносится краситель, чтобы было видно, где обработано, добавляются семена, удобрения и потом наносится все на растительную почву. Подрядчик, который обслуживает дорогу к больнице, засеет таким образом газоны на придорожной территории», — пояснил корреспонденту URA.RU Павлык. По словам специалиста, также планируется, что аналогичным образом газон посеют на придорожной сети улицы Пикмана (участок от Мусы Джалиля до Чапаева). Обе магистрали построены в рамках контракта жизненного цикла. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске решили проблему дороги, которую все время топило болото. Речь шла об улице Московкина, которую сейчас также достраивают в рамках контракта жизненного цикла. В «жидкий газон» добавляют краску, чтобы видеть обработанные территории Фото: URA.RU

В Нижневартовске возле дороги, которая ведет к главному долгострою ХМАО — окружной больнице, начали стелить «жидкий газон». Траву сеют с помощью технологии гидропосев. Об этом URA.RU рассказал главный инженер городского управления капстроя Андрей Павлык. «Технология для Нижневартовска относительно новая — гидропосев. Специально готовится биомасса на основе мульчи, туда вносится краситель, чтобы было видно, где обработано, добавляются семена, удобрения и потом наносится все на растительную почву. Подрядчик, который обслуживает дорогу к больнице, засеет таким образом газоны на придорожной территории», — пояснил корреспонденту URA.RU Павлык. По словам специалиста, также планируется, что аналогичным образом газон посеют на придорожной сети улицы Пикмана (участок от Мусы Джалиля до Чапаева). Обе магистрали построены в рамках контракта жизненного цикла. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске решили проблему дороги, которую все время топило болото. Речь шла об улице Московкина, которую сейчас также достраивают в рамках контракта жизненного цикла.