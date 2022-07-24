Погиб разведчик из Перми, освобождавший «Азовсталь» на Украине

Военнослужащего наградили Орденом Мужества посмертно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми родственникам погибшего на Украине разведчика Сергея Колобова вручили Орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте администрации Кировского района Перми. Военнослужащий принимал участие в штурме «Азовстали» и погиб 30 марта.

«Родственникам погибшего старшего сержанта Колобова Сергея Николаевича вручили Орден Мужества (посмертно). В составе своего подразделения был направлен на территорию ДНР и ЛНР для участия в специальной операции в должности заместителя командира взвода — командир отделения роты глубинной разведки разведбатальона в/ч 22220. Погиб при выполнении разведывательного выхода на „Азовсталь“», — говорится в сообщении.

Сергей Колобов родился 8 августа 1989 года, закончил школу № 64, а затем — Пермский химико-технологический техникум. Службу по контракту он проходил в воинской части, расположенной в Волгограде.

Ранее стало известно о погибших в ходе спецоперации Павле Толмачеве и Александре Васильеве из Перми и Соликамска. Прощание с Васильевым состоится 26 июля, дата прощания с Толмачевым пока не определена.

24 февраля Президент Россия Владимир Путин объявил о проведении на территории Украины специальной военной операции. По словам главы государства, ее ключевая задача — защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Путин подчеркивал, что Россия не ставит цель оккупировать территорию Украины.