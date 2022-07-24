Погиб разведчик из Перми, освобождавший «Азовсталь» на Украине

В Перми родственникам погибшего на Украине разведчика Сергея Колобова вручили Орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте администрации Кировского района Перми. Военнослужащий принимал участие в штурме «Азовстали» и погиб 30 марта.
«Родственникам погибшего старшего сержанта Колобова Сергея Николаевича вручили Орден Мужества (посмертно). В составе своего подразделения был направлен на территорию ДНР и ЛНР для участия в специальной операции в должности заместителя командира взвода — командир отделения роты глубинной разведки разведбатальона в/ч 22220. Погиб при выполнении разведывательного выхода на „Азовсталь“», — говорится в сообщении.
Сергей Колобов родился 8 августа 1989 года, закончил школу № 64, а затем — Пермский химико-технологический техникум. Службу по контракту он проходил в воинской части, расположенной в Волгограде.
Ранее стало известно о погибших в ходе спецоперации Павле Толмачеве и Александре Васильеве из Перми и Соликамска. Прощание с Васильевым состоится 26 июля, дата прощания с Толмачевым пока не определена.
24 февраля Президент Россия Владимир Путин объявил о проведении на территории Украины специальной военной операции. По словам главы государства, ее ключевая задача — защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Путин подчеркивал, что Россия не ставит цель оккупировать территорию Украины.
Награду семье погибшего военнослужащего передал глава Кировского района Перми Михаил Борисов
Фото: сайт администрации Кировского района Перми
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
В Перми родственникам погибшего на Украине разведчика Сергея Колобова вручили Орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте администрации Кировского района Перми. Военнослужащий принимал участие в штурме «Азовстали» и погиб 30 марта. «Родственникам погибшего старшего сержанта Колобова Сергея Николаевича вручили Орден Мужества (посмертно). В составе своего подразделения был направлен на территорию ДНР и ЛНР для участия в специальной операции в должности заместителя командира взвода — командир отделения роты глубинной разведки разведбатальона в/ч 22220. Погиб при выполнении разведывательного выхода на „Азовсталь“», — говорится в сообщении. Сергей Колобов родился 8 августа 1989 года, закончил школу № 64, а затем — Пермский химико-технологический техникум. Службу по контракту он проходил в воинской части, расположенной в Волгограде. Ранее стало известно о погибших в ходе спецоперации Павле Толмачеве и Александре Васильеве из Перми и Соликамска. Прощание с Васильевым состоится 26 июля, дата прощания с Толмачевым пока не определена. 24 февраля Президент Россия Владимир Путин объявил о проведении на территории Украины специальной военной операции. По словам главы государства, ее ключевая задача — защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Путин подчеркивал, что Россия не ставит цель оккупировать территорию Украины.