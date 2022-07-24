Два жителя Пермского края погибли на Украине

25 июля 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

В соцсетях родственники вспоминают погибших и скорбят Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В спецоперации на Украине погиб пермяк Павел Толмачев и житель Соликамска Александр Васильев. О гибели бойцов рассказали их родственники в социальных сетях, информацию URA.RU подтвердили в администрации Пермского края. «Александр Васильев и Павел Толмачев действительно погибли в спецоперации. Приносим искренние соболезнования семьям ребят», — сообщили в администрации. Прощание с Александром Васильевым состоится 26 июля в 10.00 в Соликамске в ДК им. Ленина. О прощании с Павлом Толмачевым будет сообщено дополнительно. О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По словам президента, это вынужденная мера. Цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.

В спецоперации на Украине погиб пермяк Павел Толмачев и житель Соликамска Александр Васильев. О гибели бойцов рассказали их родственники в социальных сетях, информацию URA.RU подтвердили в администрации Пермского края. «Александр Васильев и Павел Толмачев действительно погибли в спецоперации. Приносим искренние соболезнования семьям ребят», — сообщили в администрации. Прощание с Александром Васильевым состоится 26 июля в 10.00 в Соликамске в ДК им. Ленина. О прощании с Павлом Толмачевым будет сообщено дополнительно. О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По словам президента, это вынужденная мера. Цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.