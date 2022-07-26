В Санкт-Петербурге пройдет выставка работ фотографа URA.RU из освобожденного Мариуполя

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Сергей Венявский покажет реальные кадры жизни после боевых действий в Мариуполе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Санкт-Петербурге 15 августа пройдет третья фотовыставка военного фотографа, специального фотокорреспондента URA.RU Сергея Венявского. В здании Смольного будут представлены 40 фотографий освобожденного Мариуполя.

По словам фотографа, на снимках запечатлены 40 историй о жизни и борьбе за новое будущее одного из самых крупных городов Донбасса. Фото рассказывают о реальных событиях, происходивших на захваченном националистами металлургическом заводе «Азовсталь» и в подорванном драматическом театре.

Выставка «Мариуполь-2022» — это уже третья по счету экспозиция фотографа после начала специальной операции России. В начале июня Венявский выставлялся в здании Совета Федерации, позже в государственной публичной библиотеке Ростова-на-Дону, а сейчас решил привезти экспозицию в Санкт-Петербург, месяц назад ставший побратимом Мариуполя.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты.

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В Санкт-Петербурге 15 августа пройдет третья фотовыставка военного фотографа, специального фотокорреспондента URA.RU Сергея Венявского. В здании Смольного будут представлены 40 фотографий освобожденного Мариуполя. По словам фотографа, на снимках запечатлены 40 историй о жизни и борьбе за новое будущее одного из самых крупных городов Донбасса. Фото рассказывают о реальных событиях, происходивших на захваченном националистами металлургическом заводе «Азовсталь» и в подорванном драматическом театре. Выставка «Мариуполь-2022» — это уже третья по счету экспозиция фотографа после начала специальной операции России. В начале июня Венявский выставлялся в здании Совета Федерации, позже в государственной публичной библиотеке Ростова-на-Дону, а сейчас решил привезти экспозицию в Санкт-Петербург, месяц назад ставший побратимом Мариуполя. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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