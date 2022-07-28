Мать и семь детей пропали в лесу под Краснодаром

29 июля 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Мать с семью детьми пропали под Краснодаром при попытке пройти пешком через лес Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мать с семью детьми пропали в Краснодарском крае, пытаясь пройти через лес. Поисками пропавших начали заниматься родственники, позже подключились спасатели РСЧС и МЧС региона. Как стало известно «Пятому каналу», семью отыскали живыми и здоровыми. Стало известно, что многодетная мама, заблудившаяся в лесу со своими детьми находилась в гостях у бабушки в Нефтегорске. Позже она решила вернуться домой, в поселок Ширванская Водокачка, что в десяти километрах от Нефтегорска, пешком. Женщина отправилась в путь с детьми — 13, 12, семи, пяти, четырех и еще одного четырех лет. Самого младшего, полуторагодовалого ребенка она несла на руках, передает «Пятый канал». Группу из восьми человек нашли среди ночи — через несколько часов после того, как они отправились домой. В общей сложности маму и ее детей разыскивали около 60 спасателей на 14 единицах техники.

Мать с семью детьми пропали в Краснодарском крае, пытаясь пройти через лес. Поисками пропавших начали заниматься родственники, позже подключились спасатели РСЧС и МЧС региона. Как стало известно «Пятому каналу», семью отыскали живыми и здоровыми. Стало известно, что многодетная мама, заблудившаяся в лесу со своими детьми находилась в гостях у бабушки в Нефтегорске. Позже она решила вернуться домой, в поселок Ширванская Водокачка, что в десяти километрах от Нефтегорска, пешком. Женщина отправилась в путь с детьми — 13, 12, семи, пяти, четырех и еще одного четырех лет. Самого младшего, полуторагодовалого ребенка она несла на руках, передает «Пятый канал». Группу из восьми человек нашли среди ночи — через несколько часов после того, как они отправились домой. В общей сложности маму и ее детей разыскивали около 60 спасателей на 14 единицах техники.