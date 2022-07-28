28 июля 2022

Мать и семь детей пропали в лесу под Краснодаром

© Служба новостей «URA.RU»
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Активный отдых, каяки. Хохловка. Пермь, этнографический музей, хохловка, леса и поля
Мать с семью детьми пропали под Краснодаром при попытке пройти пешком через лес Фото:

Мать с семью детьми пропали в Краснодарском крае, пытаясь пройти через лес. Поисками пропавших начали заниматься родственники, позже подключились спасатели РСЧС и МЧС региона. Как стало известно «Пятому каналу», семью отыскали живыми и здоровыми.

Стало известно, что многодетная мама, заблудившаяся в лесу со своими детьми находилась в гостях у бабушки в Нефтегорске. Позже она решила вернуться домой, в поселок Ширванская Водокачка, что в десяти километрах от Нефтегорска, пешком. Женщина отправилась в путь с детьми — 13, 12, семи, пяти, четырех и еще одного четырех лет. Самого младшего, полуторагодовалого ребенка она несла на руках, передает «Пятый канал».

Группу из восьми человек нашли среди ночи — через несколько часов после того, как они отправились домой. В общей сложности маму и ее детей разыскивали около 60 спасателей на 14 единицах техники.

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Мать с семью детьми пропали в Краснодарском крае, пытаясь пройти через лес. Поисками пропавших начали заниматься родственники, позже подключились спасатели РСЧС и МЧС региона. Как стало известно «Пятому каналу», семью отыскали живыми и здоровыми. Стало известно, что многодетная мама, заблудившаяся в лесу со своими детьми находилась в гостях у бабушки в Нефтегорске. Позже она решила вернуться домой, в поселок Ширванская Водокачка, что в десяти километрах от Нефтегорска, пешком. Женщина отправилась в путь с детьми — 13, 12, семи, пяти, четырех и еще одного четырех лет. Самого младшего, полуторагодовалого ребенка она несла на руках, передает «Пятый канал». Группу из восьми человек нашли среди ночи — через несколько часов после того, как они отправились домой. В общей сложности маму и ее детей разыскивали около 60 спасателей на 14 единицах техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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