Челябинцы ответили Pedigree взрывной технологией собачьего корма

Компания «АльфаГрупп» из Челябинска увеличит линейку кормов для собак, производимых взрывной технологией экструдирования. Как URA.RU рассказала директор Наталья Мартюшова, предприятие удвоит объемы производства до 200 тонн в месяц.
«Традиционный вкус „Говядина“ для нашей марки Stardog дополним вкусами курицы, индейки и рыбы. Вместе с этими планами запуск кошачьих кормов позволит нам увеличить объемы производства в два раза», — сообщали URA.RU Мартюшова.
Технология экструдирования предполагает обработку кормовой смеси под высоким давлением. Состав выходит из экструдера небольшими гранулами, которые взрываются, формируя пористую структуру продукта. Как отметили в компании, это иная технология производства, нежели у Pedigree. Такой метод увеличивает усвояемость корма, которая составляет 95%. В составе нет кукурузы — аллергена для собак.
Производственная база «АльфаГрупп», расположенная в поселке «АМЗ», управляется двумя семьями. Производство, запущенное четыре с лишним года назад, разрослось с 1200 кг в месяц до выпуска 100 тонн продукции. Закупленное ранее оборудование и приобретенные два цеха позволяют нарастить объемы выпуска. Сегодня они составляют 100 мешков в день, реализуемых через маркетплейсы и приюты для животных. Товар фасуется в упаковку по 3, 13 и 15 кг.
Ранее URA.RU сообщал о производстве кормов на птицефабрике «Челябинская». Также в регионе изготовлением продукта занимаются компания «Радуга» из Увелки, челябинский предприниматель Дмитрий Норец с брендом Kaiser и другие.
Уход с российского рынка ряда иностранных брендов компенсируется увеличением объемов внутреннего производства. Программа импортозамещения, разработанная правительством РФ, позволила обойти наложенные недружественными государствами экономические санкции. Ограничения были введены с целью повлиять на ход спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля.
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Компания «АльфаГрупп» из Челябинска увеличит линейку кормов для собак, производимых взрывной технологией экструдирования. Как URA.RU рассказала директор Наталья Мартюшова, предприятие удвоит объемы производства до 200 тонн в месяц. «Традиционный вкус „Говядина“ для нашей марки Stardog дополним вкусами курицы, индейки и рыбы. Вместе с этими планами запуск кошачьих кормов позволит нам увеличить объемы производства в два раза», — сообщали URA.RU Мартюшова. Технология экструдирования предполагает обработку кормовой смеси под высоким давлением. Состав выходит из экструдера небольшими гранулами, которые взрываются, формируя пористую структуру продукта. Как отметили в компании, это иная технология производства, нежели у Pedigree. Такой метод увеличивает усвояемость корма, которая составляет 95%. В составе нет кукурузы — аллергена для собак. Производственная база «АльфаГрупп», расположенная в поселке «АМЗ», управляется двумя семьями. Производство, запущенное четыре с лишним года назад, разрослось с 1200 кг в месяц до выпуска 100 тонн продукции. Закупленное ранее оборудование и приобретенные два цеха позволяют нарастить объемы выпуска. Сегодня они составляют 100 мешков в день, реализуемых через маркетплейсы и приюты для животных. Товар фасуется в упаковку по 3, 13 и 15 кг. Ранее URA.RU сообщал о производстве кормов на птицефабрике «Челябинская». Также в регионе изготовлением продукта занимаются компания «Радуга» из Увелки, челябинский предприниматель Дмитрий Норец с брендом Kaiser и другие. Уход с российского рынка ряда иностранных брендов компенсируется увеличением объемов внутреннего производства. Программа импортозамещения, разработанная правительством РФ, позволила обойти наложенные недружественными государствами экономические санкции. Ограничения были введены с целью повлиять на ход спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля.