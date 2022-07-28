Челябинцы ответили Pedigree взрывной технологией собачьего корма

Импортные корма для собак на полках готовы потеснить челябинские производители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «АльфаГрупп» из Челябинска увеличит линейку кормов для собак, производимых взрывной технологией экструдирования. Как URA.RU рассказала директор Наталья Мартюшова, предприятие удвоит объемы производства до 200 тонн в месяц.

«Традиционный вкус „Говядина“ для нашей марки Stardog дополним вкусами курицы, индейки и рыбы. Вместе с этими планами запуск кошачьих кормов позволит нам увеличить объемы производства в два раза», — сообщали URA.RU Мартюшова.

Технология экструдирования предполагает обработку кормовой смеси под высоким давлением. Состав выходит из экструдера небольшими гранулами, которые взрываются, формируя пористую структуру продукта. Как отметили в компании, это иная технология производства, нежели у Pedigree. Такой метод увеличивает усвояемость корма, которая составляет 95%. В составе нет кукурузы — аллергена для собак.

Производственная база «АльфаГрупп», расположенная в поселке «АМЗ», управляется двумя семьями. Производство, запущенное четыре с лишним года назад, разрослось с 1200 кг в месяц до выпуска 100 тонн продукции. Закупленное ранее оборудование и приобретенные два цеха позволяют нарастить объемы выпуска. Сегодня они составляют 100 мешков в день, реализуемых через маркетплейсы и приюты для животных. Товар фасуется в упаковку по 3, 13 и 15 кг.

Ранее URA.RU сообщал о производстве кормов на птицефабрике «Челябинская». Также в регионе изготовлением продукта занимаются компания «Радуга» из Увелки, челябинский предприниматель Дмитрий Норец с брендом Kaiser и другие.

Уход с российского рынка ряда иностранных брендов компенсируется увеличением объемов внутреннего производства. Программа импортозамещения, разработанная правительством РФ, позволила обойти наложенные недружественными государствами экономические санкции. Ограничения были введены с целью повлиять на ход спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля.