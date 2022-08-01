Компания «Сладкая жизнь» производит косметику для 30 российских брендов Фото: Pixabay.com

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Сладкая жизнь» из Челябинска, специализирующаяся на создании косметики, во время санкционных ограничений смогла увеличить производство своей продукции в 15 раз и выйти на общероссийский рынок. Как сообщила URA.RU директор компании Анна Горобец, количество брендов, для которых компания производит продукцию, увеличилось с двух до тридцати.

«На данный момент мы расширили количество брендов, выпускаемых на нашем производстве. Мы дополнительно стали производить 30 брендов российского производства. Подписывая контракты на производство, мы даем другим возможность начать вести свой бизнес. Мы производим и помогаем вывести продукт на площадки маркетплейсов», — рассказала URA.RU Горобец.

Директор компании отметила, что с усилением санкционных ограничений возможности ее команды выросли, а полупустой рынок позволил найти новых клиентов. Сейчас в компании планируют ввести автоматизированную линию. Сотрудники уже занялись закупкой оборудования. В январе 2023 года производственная линия будет смонтирована, и появится возможность начать производить косметику в промышленных масштабах.

Сейчас «Сладкая жизнь» выпускает около 40 линеек товара. Среди них скрабы, шампуни, лосьоны, маски для лица, и даже паста для депиляции. На рынке компания существует уже восемь лет. Однако только весной этого года зашла речь о расширении производства. Для достижения своих целей компания стала участвовать в контрактном производстве.

Далеко не все отечественные предприятия смогли пережить усиление санкционных ограничений, которые ввели страны ЕС и США в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Не найдя новых поставщиков, российские фирмы одна за другой объявляли о закрытии. Однако есть и те, кто воспользовался ситуацией, и продвинул свою продукцию, заняв освободившуюся нишу.

Компания «Сладкая жизнь» выпускает косметику для Нелли Ермолаевой (справа) Фото: директор компании «Сладкая жизнь» Анна Горобец

Челябинская компания выпускает косметику для различных брендов Фото: директор компании «Сладкая жизнь» Анна Горобец

Компания работает с 30 брендами, продающими косметику Фото: директор компании «Сладкая жизнь» Анна Горобец

Продукцию компании можно заказать на маркетплейсах Фото: директор компании «Сладкая жизнь» Анна Горобец

В январе 2023 года компания планирует увеличить мощности и ввести автоматизированную линию Фото: директор компании «Сладкая жизнь» Анна Горобец