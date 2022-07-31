Лошадь затоптала велосипедиста напротив «Магнита» в ХМАО. Видео

01 августа 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Несколько лошадей паслись прямо в одном из микрорайонов Нефтеюганска Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нефтеюганске лошадь сбила велосипедиста, который пытался ее объехать. Несколько животных паслись в одном из районов города напротив магазина «Магнит». Видео происшествия опубликовали в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «В 13-м микрорайоне лошадь сбила велосипедиста», — сказано в публикации. К посту автор приложил видео, на котором видно, как велосипедист пытается объехать лошадь, однако животное зацепило его, и он упал на землю. Судя по кадрам, после падения велосипедист сам поднялся на ноги и отошел в сторону. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО попал в больницу из-за ДТП с лошадью. Животное вышло на проезжую часть.

В Нефтеюганске лошадь сбила велосипедиста, который пытался ее объехать. Несколько животных паслись в одном из районов города напротив магазина «Магнит». Видео происшествия опубликовали в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «В 13-м микрорайоне лошадь сбила велосипедиста», — сказано в публикации. К посту автор приложил видео, на котором видно, как велосипедист пытается объехать лошадь, однако животное зацепило его, и он упал на землю. Судя по кадрам, после падения велосипедист сам поднялся на ноги и отошел в сторону. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО попал в больницу из-за ДТП с лошадью. Животное вышло на проезжую часть.