Несколько лошадей паслись прямо в одном из микрорайонов Нефтеюганска
В Нефтеюганске лошадь сбила велосипедиста, который пытался ее объехать. Несколько животных паслись в одном из районов города напротив магазина «Магнит». Видео происшествия опубликовали в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».
«В 13-м микрорайоне лошадь сбила велосипедиста», — сказано в публикации. К посту автор приложил видео, на котором видно, как велосипедист пытается объехать лошадь, однако животное зацепило его, и он упал на землю.
Судя по кадрам, после падения велосипедист сам поднялся на ноги и отошел в сторону. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО попал в больницу из-за ДТП с лошадью. Животное вышло на проезжую часть.
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