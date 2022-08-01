В Тюмени умер пассажир экстренно севшего самолета

02 августа 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Пассажиру вызвали скорую помощь, но он скончался, несмотря на усилия врачей Фото: Николай Бастриков © URA.RU Командир самолета, следовавшего из Абакана в Москву, принял решение об экстренной посадке в тюменском аэропорту «Рощино». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэровокзала. Один из пассажиров, летевших на борту, скончался спустя некоторое время после приземления. «Это решение командира. Командир принял решение об экстренной посадке борта», — сообщили агентству в пресс-службе «Рощино». В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что медики прибыли в тюменский аэропорт в 10 часов 45 минут. «Вызов поступил 2 августа в 10:27, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:45. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — пояснили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Командир самолета, следовавшего из Абакана в Москву, принял решение об экстренной посадке в тюменском аэропорту «Рощино». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэровокзала. Один из пассажиров, летевших на борту, скончался спустя некоторое время после приземления. «Это решение командира. Командир принял решение об экстренной посадке борта», — сообщили агентству в пресс-службе «Рощино». В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что медики прибыли в тюменский аэропорт в 10 часов 45 минут. «Вызов поступил 2 августа в 10:27, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:45. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — пояснили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.