Общество После курганского паводка началась расчистка трассы на Тюмень. Фото 05 мая 2024 в 14:49 Размер текста - 17 + Дорожники расчищают федеральную трассу на Тюмень (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области После наводнения в Курганской области дорожники очищают от мусора федеральную трассу на Тюмень. Об этом рассказал глава Кетовского округа Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «После ухода большой воды проводим работы по ликвидации последствий паводка. Расчищаем федеральную трассу на Тюмень», — пояснил в посте Язовских. Ранее в округах Курганской области десятки дорог были полностью перекрыты или затруднены для проезда транспортных средств из-за наводнения. Вдоль поймы реки Тобол и его притоков было запрещено движение по дорогам в ряде населенных пунктов Куртамышского, Притобольного, Кетовского, Белозерского округов. В Курганской области чистят от мусора трассу после наводнения страница Олега Язовских в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После наводнения в Курганской области дорожники очищают от мусора федеральную трассу на Тюмень. Об этом рассказал глава Кетовского округа Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «После ухода большой воды проводим работы по ликвидации последствий паводка. Расчищаем федеральную трассу на Тюмень», — пояснил в посте Язовских. Ранее в округах Курганской области десятки дорог были полностью перекрыты или затруднены для проезда транспортных средств из-за наводнения. Вдоль поймы реки Тобол и его притоков было запрещено движение по дорогам в ряде населенных пунктов Куртамышского, Притобольного, Кетовского, Белозерского округов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям