После курганского паводка началась расчистка трассы на Тюмень. Фото

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Дорожники расчищают федеральную трассу на Тюмень (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

После наводнения в Курганской области дорожники очищают от мусора федеральную трассу на Тюмень. Об этом рассказал глава Кетовского округа Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«После ухода большой воды проводим работы по ликвидации последствий паводка. Расчищаем федеральную трассу на Тюмень», — пояснил в посте Язовских.

Ранее в округах Курганской области десятки дорог были полностью перекрыты или затруднены для проезда транспортных средств из-за наводнения. Вдоль поймы реки Тобол и его притоков было запрещено движение по дорогам в ряде населенных пунктов Куртамышского, Притобольного, Кетовского, Белозерского округов.

В Курганской области чистят от мусора трассу после наводнения
В Курганской области чистят от мусора трассу после наводнения
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После наводнения в Курганской области дорожники очищают от мусора федеральную трассу на Тюмень. Об этом рассказал глава Кетовского округа Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «После ухода большой воды проводим работы по ликвидации последствий паводка. Расчищаем федеральную трассу на Тюмень», — пояснил в посте Язовских. Ранее в округах Курганской области десятки дорог были полностью перекрыты или затруднены для проезда транспортных средств из-за наводнения. Вдоль поймы реки Тобол и его притоков было запрещено движение по дорогам в ряде населенных пунктов Куртамышского, Притобольного, Кетовского, Белозерского округов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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