После наводнения в Курганской области дорожники очищают от мусора федеральную трассу на Тюмень. Об этом рассказал глава Кетовского округа Олег Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«После ухода большой воды проводим работы по ликвидации последствий паводка. Расчищаем федеральную трассу на Тюмень», — пояснил в посте Язовских.
Ранее в округах Курганской области десятки дорог были полностью перекрыты или затруднены для проезда транспортных средств из-за наводнения. Вдоль поймы реки Тобол и его притоков было запрещено движение по дорогам в ряде населенных пунктов Куртамышского, Притобольного, Кетовского, Белозерского округов.
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