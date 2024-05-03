Тюменские энергетики устраняют последствия мощного снегопада

04 мая 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Жители области из-за снегопада остались без электричества Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания СУЭНКО из-за мощного снегопада вывела дополнительные бригады и спецтехнику для устранения повреждений на электросетях. Об этом сообщил инфоцентр региона. «Мокрый снег и шквалистый ветер 3 мая привели к отключению потребителей в Тюмени, п. Боровое и пригородных СНТ. Для устранения последствий непогоды компанией СУЭНКО на линии выведены 10 оперативных бригад в количестве 26 человек, 11 единиц спецтехники, в том числе пять авто-гидро подъемников», — написал инфоцентр в telegram-канале. Обильные снегопады в Тюменской области стали причиной проблем с электричеством в отдельных населенных пунктах. «Россети Тюмень» сообщают, что для устранения последствий стихии привлечены 30 специалистов и 10 единиц техники. По данным прогнозов, снегопад продлится еще несколько дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания СУЭНКО из-за мощного снегопада вывела дополнительные бригады и спецтехнику для устранения повреждений на электросетях. Об этом сообщил инфоцентр региона. «Мокрый снег и шквалистый ветер 3 мая привели к отключению потребителей в Тюмени, п. Боровое и пригородных СНТ. Для устранения последствий непогоды компанией СУЭНКО на линии выведены 10 оперативных бригад в количестве 26 человек, 11 единиц спецтехники, в том числе пять авто-гидро подъемников», — написал инфоцентр в telegram-канале. Обильные снегопады в Тюменской области стали причиной проблем с электричеством в отдельных населенных пунктах. «Россети Тюмень» сообщают, что для устранения последствий стихии привлечены 30 специалистов и 10 единиц техники. По данным прогнозов, снегопад продлится еще несколько дней.