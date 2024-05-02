Бывший замгубернатора Курганской области нашла работу в Тюмени

Экс-замгубернатора Курганской области Куташи устроилась на работу в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Оксана Куташи получила топ-должность в ТЭО Фото:

Бывший первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи устроилась на работу в Тюмень. Чиновница получила должность заместителя директора Тюменского экологического объединения. Об этом URA.RU стало известно от источников в тюменском истеблишменте.

«Оксана Куташи устроилась в ТЭО. Она работает в должности заместителя директора», — сообщают собеседники агентства.

Компания ТЭО занимается сбором и сортировкой мусора. Объединение курирует работу четырех мусоросортировочных заводов в Тюменской области. Также ТЭО занимается обработкой твердых коммунальных отходов.

Агентство направило запрос в организацию. Ответ на него ожидается.

Первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку в декабре 2023 года. «Впереди — новые задачи», — написала чиновница, покидая должность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи устроилась на работу в Тюмень. Чиновница получила должность заместителя директора Тюменского экологического объединения. Об этом URA.RU стало известно от источников в тюменском истеблишменте. «Оксана Куташи устроилась в ТЭО. Она работает в должности заместителя директора», — сообщают собеседники агентства. Компания ТЭО занимается сбором и сортировкой мусора. Объединение курирует работу четырех мусоросортировочных заводов в Тюменской области. Также ТЭО занимается обработкой твердых коммунальных отходов. Агентство направило запрос в организацию. Ответ на него ожидается. Первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку в декабре 2023 года. «Впереди — новые задачи», — написала чиновница, покидая должность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...