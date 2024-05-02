Бывший замгубернатора Курганской области нашла работу в Тюмени

Экс-замгубернатора Курганской области Куташи устроилась на работу в Тюмень

02 мая 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Оксана Куташи получила топ-должность в ТЭО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи устроилась на работу в Тюмень. Чиновница получила должность заместителя директора Тюменского экологического объединения. Об этом URA.RU стало известно от источников в тюменском истеблишменте. «Оксана Куташи устроилась в ТЭО. Она работает в должности заместителя директора», — сообщают собеседники агентства. Компания ТЭО занимается сбором и сортировкой мусора. Объединение курирует работу четырех мусоросортировочных заводов в Тюменской области. Также ТЭО занимается обработкой твердых коммунальных отходов. Агентство направило запрос в организацию. Ответ на него ожидается. Первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку в декабре 2023 года. «Впереди — новые задачи», — написала чиновница, покидая должность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи устроилась на работу в Тюмень. Чиновница получила должность заместителя директора Тюменского экологического объединения. Об этом URA.RU стало известно от источников в тюменском истеблишменте. «Оксана Куташи устроилась в ТЭО. Она работает в должности заместителя директора», — сообщают собеседники агентства. Компания ТЭО занимается сбором и сортировкой мусора. Объединение курирует работу четырех мусоросортировочных заводов в Тюменской области. Также ТЭО занимается обработкой твердых коммунальных отходов. Агентство направило запрос в организацию. Ответ на него ожидается. Первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку в декабре 2023 года. «Впереди — новые задачи», — написала чиновница, покидая должность.