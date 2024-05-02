Бывший замгубернатора Курганской области нашла работу в Тюмени

Бывший первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи устроилась на работу в Тюмень. Чиновница получила должность заместителя директора Тюменского экологического объединения. Об этом URA.RU стало известно от источников в тюменском истеблишменте.
«Оксана Куташи устроилась в ТЭО. Она работает в должности заместителя директора», — сообщают собеседники агентства.
Компания ТЭО занимается сбором и сортировкой мусора. Объединение курирует работу четырех мусоросортировочных заводов в Тюменской области. Также ТЭО занимается обработкой твердых коммунальных отходов.
Агентство направило запрос в организацию. Ответ на него ожидается.
Первый заместитель и руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи ушла в отставку в декабре 2023 года. «Впереди — новые задачи», — написала чиновница, покидая должность.
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