Чубайса хотят признать иноагентом в России

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев направил обращение в Минюст РФ для признания иноагентом экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом рассказал сам Хамзаев.
«Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета (в котором Чубайс запустил центр для изучения новейшей истории России — прим. URA.RU), чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания. <…> Предлагаю признать Чубайса иноагентом», — сообщил Хамзаев в разговоре с РИА Новости.
Чубайс запустил в Израиле Центр российских исследований в начале мая. Уточняется, что организация будет изучать историю РФ после распада СССР.
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