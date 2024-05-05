Чубайса хотят признать иноагентом в России

Депутат ГД Хамзаев попросил Минюст признать Чубайса иноагентом
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс открыл в Израиле свой центр по изучению будущего России Фото:

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев направил обращение в Минюст РФ для признания иноагентом экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом рассказал сам Хамзаев.

«Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета (в котором Чубайс запустил центр для изучения новейшей истории России — прим. URA.RU), чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания. <…> Предлагаю признать Чубайса иноагентом», — сообщил Хамзаев в разговоре с РИА Новости.

Чубайс запустил в Израиле Центр российских исследований в начале мая. Уточняется, что организация будет изучать историю РФ после распада СССР.

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Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев направил обращение в Минюст РФ для признания иноагентом экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом рассказал сам Хамзаев. «Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета (в котором Чубайс запустил центр для изучения новейшей истории России — прим. URA.RU), чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания. <…> Предлагаю признать Чубайса иноагентом», — сообщил Хамзаев в разговоре с РИА Новости. Чубайс запустил в Израиле Центр российских исследований в начале мая. Уточняется, что организация будет изучать историю РФ после распада СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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