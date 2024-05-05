Чубайса хотят признать иноагентом в России

Депутат ГД Хамзаев попросил Минюст признать Чубайса иноагентом

05 мая 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс открыл в Израиле свой центр по изучению будущего России Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев направил обращение в Минюст РФ для признания иноагентом экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом рассказал сам Хамзаев. «Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета (в котором Чубайс запустил центр для изучения новейшей истории России — прим. URA.RU), чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания. <…> Предлагаю признать Чубайса иноагентом», — сообщил Хамзаев в разговоре с РИА Новости. Чубайс запустил в Израиле Центр российских исследований в начале мая. Уточняется, что организация будет изучать историю РФ после распада СССР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев направил обращение в Минюст РФ для признания иноагентом экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом рассказал сам Хамзаев. «Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета (в котором Чубайс запустил центр для изучения новейшей истории России — прим. URA.RU), чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания. <…> Предлагаю признать Чубайса иноагентом», — сообщил Хамзаев в разговоре с РИА Новости. Чубайс запустил в Израиле Центр российских исследований в начале мая. Уточняется, что организация будет изучать историю РФ после распада СССР.