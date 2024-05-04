Baza: в центре Москвы оцепили машину с разобранным БПЛА самолетного типа

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Оцепление ГУВД. Челябинск, полицейские, полиция, росгвардия, оцепление, силовики, омон
К оцепленному в Москве авто с БПЛА вызвали ФСБ Фото:

В центре Москвы оцепили авто, в котором находится разобранный БПЛА. Беспилотник в машине относится к самолетному типу. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«В центре Москвы оцепили машину с разобранным беспилотником самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Baza. Там же отметили, что авто с БПЛА остановили на Садовом кольце. Внутри него были жители Якутии, Краснодарского края и Ленобласти. На место вызвали ФСБ.

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В центре Москвы оцепили авто, в котором находится разобранный БПЛА. Беспилотник в машине относится к самолетному типу. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В центре Москвы оцепили машину с разобранным беспилотником самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Baza. Там же отметили, что авто с БПЛА остановили на Садовом кольце. Внутри него были жители Якутии, Краснодарского края и Ленобласти. На место вызвали ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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