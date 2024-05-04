Baza: в центре Москвы оцепили машину с разобранным БПЛА самолетного типа

К оцепленному в Москве авто с БПЛА вызвали ФСБ
В центре Москвы оцепили авто, в котором находится разобранный БПЛА. Беспилотник в машине относится к самолетному типу. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«В центре Москвы оцепили машину с разобранным беспилотником самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Baza. Там же отметили, что авто с БПЛА остановили на Садовом кольце. Внутри него были жители Якутии, Краснодарского края и Ленобласти. На место вызвали ФСБ.
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