Baza: в центре Москвы оцепили машину с разобранным БПЛА самолетного типа

04 мая 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

К оцепленному в Москве авто с БПЛА вызвали ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Москвы оцепили авто, в котором находится разобранный БПЛА. Беспилотник в машине относится к самолетному типу. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В центре Москвы оцепили машину с разобранным беспилотником самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Baza. Там же отметили, что авто с БПЛА остановили на Садовом кольце. Внутри него были жители Якутии, Краснодарского края и Ленобласти. На место вызвали ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Москвы оцепили авто, в котором находится разобранный БПЛА. Беспилотник в машине относится к самолетному типу. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В центре Москвы оцепили машину с разобранным беспилотником самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Baza. Там же отметили, что авто с БПЛА остановили на Садовом кольце. Внутри него были жители Якутии, Краснодарского края и Ленобласти. На место вызвали ФСБ.