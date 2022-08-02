В Тюмени третий день ищут пропавшего 20-летнего парня. Фото

03 августа 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

Тюменец пропал в одном из спальных районов города Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени третий день ищут Максима Кокарева, пропавшего 1 августа в спальном районе областной столицы. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». «Кокарев Максим Александрович, 2002 г. р. 1 августа около 17:00 ушел из дома по ул. Николая Федорова. До настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой совы» — 8-932-32-39-911. Информацию также можно отправить на электронную почту: poisksova@gmail.com. Фото: поисковый отряд «Белая сова»

В Тюмени третий день ищут Максима Кокарева, пропавшего 1 августа в спальном районе областной столицы. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». «Кокарев Максим Александрович, 2002 г. р. 1 августа около 17:00 ушел из дома по ул. Николая Федорова. До настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой совы» — 8-932-32-39-911. Информацию также можно отправить на электронную почту: poisksova@gmail.com.