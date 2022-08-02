02 августа 2022
01 августа 2022

В Тюмени третий день ищут пропавшего 20-летнего парня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, дома, тюмень, виды тюмени
Тюменец пропал в одном из спальных районов города Фото:

В Тюмени третий день ищут Максима Кокарева, пропавшего 1 августа в спальном районе областной столицы. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова».

«Кокарев Максим Александрович, 2002 г. р. 1 августа около 17:00 ушел из дома по ул. Николая Федорова. До настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой совы» — 8-932-32-39-911. Информацию также можно отправить на электронную почту: poisksova@gmail.com.

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В Тюмени третий день ищут Максима Кокарева, пропавшего 1 августа в спальном районе областной столицы. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». «Кокарев Максим Александрович, 2002 г. р. 1 августа около 17:00 ушел из дома по ул. Николая Федорова. До настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой совы» — 8-932-32-39-911. Информацию также можно отправить на электронную почту: poisksova@gmail.com.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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