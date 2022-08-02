СК проверит гибель жителей ЯНАО из-за суррогатного алкоголя

03 августа 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

По предварительным данным следствия жители ЯНАО отравились технической жидкостью с запахом спиртного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО на территории фактории «Тамбей» погибли три человека и еще один госпитализирован с признаками отравления. На месте происшествия обнаружили канистру с остатками технической жидкости, сообщили в пресс-службе следственного комитета по ЯНАО. «Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили ее. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали представители пресс-службы ведомства. Сотрудники следственного комитета по ЯНАО сейчас проводят проверку, назначены судебно-криминалистические экспертизы. Случай находится на контроле у руководства СК. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наказали предпринимателя, который торговал некачественным алкоголем. Бизнесмен из Красноселькупа продавал горячительные напитки, которые не имели лицензии. За нарушение ему назначили штраф в размере 50 тыс руб.

В ЯНАО на территории фактории «Тамбей» погибли три человека и еще один госпитализирован с признаками отравления. На месте происшествия обнаружили канистру с остатками технической жидкости, сообщили в пресс-службе следственного комитета по ЯНАО. «Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили ее. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали представители пресс-службы ведомства. Сотрудники следственного комитета по ЯНАО сейчас проводят проверку, назначены судебно-криминалистические экспертизы. Случай находится на контроле у руководства СК. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наказали предпринимателя, который торговал некачественным алкоголем. Бизнесмен из Красноселькупа продавал горячительные напитки, которые не имели лицензии. За нарушение ему назначили штраф в размере 50 тыс руб.