02 августа 2022
01 августа 2022

СК проверит гибель жителей ЯНАО из-за суррогатного алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным следствия жители ЯНАО отравились технической жидкостью с запахом спиртного Фото:

В ЯНАО на территории фактории «Тамбей» погибли три человека и еще один госпитализирован с признаками отравления. На месте происшествия обнаружили канистру с остатками технической жидкости, сообщили в пресс-службе следственного комитета по ЯНАО.

«Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили ее. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали представители пресс-службы ведомства.

Сотрудники следственного комитета по ЯНАО сейчас проводят проверку, назначены судебно-криминалистические экспертизы. Случай находится на контроле у руководства СК.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наказали предпринимателя, который торговал некачественным алкоголем. Бизнесмен из Красноселькупа продавал горячительные напитки, которые не имели лицензии. За нарушение ему назначили штраф в размере 50 тыс руб.

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В ЯНАО на территории фактории «Тамбей» погибли три человека и еще один госпитализирован с признаками отравления. На месте происшествия обнаружили канистру с остатками технической жидкости, сообщили в пресс-службе следственного комитета по ЯНАО. «Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили ее. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали представители пресс-службы ведомства. Сотрудники следственного комитета по ЯНАО сейчас проводят проверку, назначены судебно-криминалистические экспертизы. Случай находится на контроле у руководства СК. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наказали предпринимателя, который торговал некачественным алкоголем. Бизнесмен из Красноселькупа продавал горячительные напитки, которые не имели лицензии. За нарушение ему назначили штраф в размере 50 тыс руб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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