В ЯНАО на территории фактории «Тамбей» погибли три человека и еще один госпитализирован с признаками отравления. На месте происшествия обнаружили канистру с остатками технической жидкости, сообщили в пресс-службе следственного комитета по ЯНАО.
«Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили ее. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали представители пресс-службы ведомства.
Сотрудники следственного комитета по ЯНАО сейчас проводят проверку, назначены судебно-криминалистические экспертизы. Случай находится на контроле у руководства СК.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наказали предпринимателя, который торговал некачественным алкоголем. Бизнесмен из Красноселькупа продавал горячительные напитки, которые не имели лицензии. За нарушение ему назначили штраф в размере 50 тыс руб.
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В ЯНАО на территории фактории «Тамбей» погибли три человека и еще один госпитализирован с признаками отравления. На месте происшествия обнаружили канистру с остатками технической жидкости, сообщили в пресс-службе следственного комитета по ЯНАО. «Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили ее. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали представители пресс-службы ведомства. Сотрудники следственного комитета по ЯНАО сейчас проводят проверку, назначены судебно-криминалистические экспертизы. Случай находится на контроле у руководства СК. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наказали предпринимателя, который торговал некачественным алкоголем. Бизнесмен из Красноселькупа продавал горячительные напитки, которые не имели лицензии. За нарушение ему назначили штраф в размере 50 тыс руб.