Пермячка потребовала 2 млн рублей за неудачную операцию

Жительница города Краснокамска (Пермский край) обратилась в суд после неудачно проведенной, по ее мнению, операции. Женщина считает, что хирург допустил ошибку во время удаления ей желчного пузыря, чем причинил тяжкий вред ее здоровью. Моральный ущерб истица оценила в 2 млн рублей, говорится на сайте краснокамского городского суда.
«Истица обратилась в Краснокамский городской суд с иском к Краснокамской городской больнице о взыскании компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей. Указала, что в связи с допущенными нарушениями она проходила длительный период реабилитации, была ограничена в движении, не могла выполнять домашние дела и играть с маленьким ребенком», — отмечается на сайте суда.
Представители больницы не согласились с доводами пермячки. По их мнению, врач действовал верно, и каких-либо показаний для дополнительного обследования женщины не имелось.
Установить наличие, либо отсутствие нарушений со стороны медперсонала, должна начатая комплексная судмедэкспертиза. Она же должна выяснить, правильно ли был поставлен диагноз женщине и требовалось ли проведение дополнительного обследования перед проведением операционного вмешательства.
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Жительница города Краснокамска (Пермский край) обратилась в суд после неудачно проведенной, по ее мнению, операции. Женщина считает, что хирург допустил ошибку во время удаления ей желчного пузыря, чем причинил тяжкий вред ее здоровью. Моральный ущерб истица оценила в 2 млн рублей, говорится на сайте краснокамского городского суда. «Истица обратилась в Краснокамский городской суд с иском к Краснокамской городской больнице о взыскании компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей. Указала, что в связи с допущенными нарушениями она проходила длительный период реабилитации, была ограничена в движении, не могла выполнять домашние дела и играть с маленьким ребенком», — отмечается на сайте суда. Представители больницы не согласились с доводами пермячки. По их мнению, врач действовал верно, и каких-либо показаний для дополнительного обследования женщины не имелось. Установить наличие, либо отсутствие нарушений со стороны медперсонала, должна начатая комплексная судмедэкспертиза. Она же должна выяснить, правильно ли был поставлен диагноз женщине и требовалось ли проведение дополнительного обследования перед проведением операционного вмешательства.