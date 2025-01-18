Сотрудники МЧС спасли трех человек на пожаре в Пермском крае

Во время пожара в городе Березники (Пермский край) специалисты МЧС России спасли из пожара трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«На улице Олега Кошевого в Березниках в квартире загорелись домашние вещи. С помощью автолестницы пожарные спасли женщину и двоих детей с балкона третьего этажа. Были задействованы 9 специалистов и три единицы техники», — сказано в сообщении.
Уточняется, что общая площадь пожара составила три квадратных метра. Пострадавших нет. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возникновения возгорания.
За сутки 18 января 2025 года в Пермском крае ликвидировано 5 пожаров. Из них по одному на территории Перми, Оханского, Нытвенского, Лысьвенского, Добрянского муниципальных образований. Погибших и травмированных нет.
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