18 января 2025

Сотрудники МЧС спасли трех человек на пожаре в Пермском крае

Сотрудники МЧС спасли двух человек на пожаре в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки 18 января 2025 года в Пермском крае ликвидировано 5 пожаров
За сутки 18 января 2025 года в Пермском крае ликвидировано 5 пожаров Фото:

Во время пожара в городе Березники (Пермский край) специалисты МЧС России спасли из пожара трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«На улице Олега Кошевого в Березниках в квартире загорелись домашние вещи. С помощью автолестницы пожарные спасли женщину и двоих детей с балкона третьего этажа. Были задействованы 9 специалистов и три единицы техники», — сказано в сообщении.

Уточняется, что общая площадь пожара составила три квадратных метра. Пострадавших нет. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возникновения возгорания.

За сутки 18 января 2025 года в Пермском крае ликвидировано 5 пожаров. Из них по одному на территории Перми, Оханского, Нытвенского, Лысьвенского, Добрянского муниципальных образований. Погибших и травмированных нет.

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Во время пожара в городе Березники (Пермский край) специалисты МЧС России спасли из пожара трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «На улице Олега Кошевого в Березниках в квартире загорелись домашние вещи. С помощью автолестницы пожарные спасли женщину и двоих детей с балкона третьего этажа. Были задействованы 9 специалистов и три единицы техники», — сказано в сообщении. Уточняется, что общая площадь пожара составила три квадратных метра. Пострадавших нет. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возникновения возгорания. За сутки 18 января 2025 года в Пермском крае ликвидировано 5 пожаров. Из них по одному на территории Перми, Оханского, Нытвенского, Лысьвенского, Добрянского муниципальных образований. Погибших и травмированных нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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