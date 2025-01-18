Пермякам рассказали, как правильно выбрасывать новогодние ели

Жителям Перми напомнили, как правильно утилизировать живые новогодние ели. Об этом сообщается в группе управления по экологии и природопользованию городской администрации.
«Новогодние праздники завершились, и настало время убирать елку, которая радовала нас своим видом. Что с ней делать дальше? Пермяки могут сдать на переработку ели, сосны и пихты, которые пойдут на щепу для удобрения и мульчирования растений. Этот подход помогает эффективно управлять отходами и сохранять природные ресурсы. Перед сдачей елку нужно очистить от мишуры и металлических деталей. Для удобства транспортировки специалисты советуют перевязывать елку веревкой, избегая скотча и пленки», — говорится в сообщении.
В Перми точка сбора новогодних елей расположена в Экодоме на бульваре Гагарина, 65/1. Их принимают здесь до 25 января. Также можно принести ели в Сад Соловьев по адресу улица Гайдара, 3. Пермяков просят не бросать хвойное дерево, а аккуратно поставить в снег у тропинки.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что экоактивистка предложила пермским властям утопить новогодние ели в Каме. Но перед этим нужно получить разрешение от Рыболовства. Специалисты Россельхознадзора советуют пермякам распилить, разрезать и закопать в лесу новогодние ели, тогда деревья станут питательной средой для новых растений. Дизайнеры предлагают из ветвей новогодних деревьев сделать букеты или веники для бани, чтобы продлить новогоднюю атмосферу дома.
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