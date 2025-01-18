Новый сквер появится в поселке-«спутнике» Перми

В деревне Кондратово Пермского муниципального округа начнется обустройство нового сквера. Он разместится на участке площадью 1,2 га, а площадь составит не менее 6,6 тысяч квадратных метров. Парк возле новостройки по адресу улица Водопроводная, 4а создаст застройщик «Ингрупп».
«Основное назначение объекта — создание комфортного пространства для семейного отдыха и прогулок. В проекте предусмотрены прогулочные дорожки, зоны отдыха со скамейками и качелями, детская площадка и беговая дорожка. Сквер украсят зелеными насаждениями, включая деревья, кустарники и многолетние травы», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные девелопера.
В декабре прошлого года застройщик заключил с администрацией Пермского муниципального округа соглашение о развитии сетей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это необходимо для благоустройства озелененной территории внутри жилой застройки.
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