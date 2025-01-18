18 января 2025

Новый сквер появится в поселке-«спутнике» Перми

Застройщик разобьет север возле новостроек в деревне Кондратово Пермского округа
© Служба новостей «URA.RU»
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В парке высадят многолетние травы
В парке высадят многолетние травы Фото:

В деревне Кондратово Пермского муниципального округа начнется обустройство нового сквера. Он разместится на участке площадью 1,2 га, а площадь составит не менее 6,6 тысяч квадратных метров. Парк возле новостройки по адресу улица Водопроводная, 4а создаст застройщик «Ингрупп». 

«Основное назначение объекта — создание комфортного пространства для семейного отдыха и прогулок. В проекте предусмотрены прогулочные дорожки, зоны отдыха со скамейками и качелями, детская площадка и беговая дорожка. Сквер украсят зелеными насаждениями, включая деревья, кустарники и многолетние травы», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные девелопера. 

В декабре прошлого года застройщик заключил с администрацией Пермского муниципального округа соглашение о развитии сетей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это необходимо для благоустройства озелененной территории внутри жилой застройки.  

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В деревне Кондратово Пермского муниципального округа начнется обустройство нового сквера. Он разместится на участке площадью 1,2 га, а площадь составит не менее 6,6 тысяч квадратных метров. Парк возле новостройки по адресу улица Водопроводная, 4а создаст застройщик «Ингрупп».  «Основное назначение объекта — создание комфортного пространства для семейного отдыха и прогулок. В проекте предусмотрены прогулочные дорожки, зоны отдыха со скамейками и качелями, детская площадка и беговая дорожка. Сквер украсят зелеными насаждениями, включая деревья, кустарники и многолетние травы», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные девелопера.  В декабре прошлого года застройщик заключил с администрацией Пермского муниципального округа соглашение о развитии сетей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это необходимо для благоустройства озелененной территории внутри жилой застройки.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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