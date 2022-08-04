04 августа 2022

На перроне тюменского ЖД-вокзала умер человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, рельсы, вагоны, поездка, путешествие поездом, путешествие, вагон, жд пути
Медики не смогли спасти человека, которому стало плохо на тюменском ЖД-вокзале Фото:

На одной из платформ Тюменского железнодорожного вокзала скончался человек. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

«Вызов поступил в 17:28, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:37. На месте вызова работали две бригады. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили агентству в региональном депздраве.

Ранее о том, что на ЖД-вокзале медики пытаются спасти человека, сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Час назад на вокзале человек умирал, скорая работала», — написал в своей публикации Сергей Гаврилюк. В комментариях к записи пользователи предположили, что тюменцу стало плохо из-за жары.

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На одной из платформ Тюменского железнодорожного вокзала скончался человек. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. «Вызов поступил в 17:28, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:37. На месте вызова работали две бригады. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили агентству в региональном депздраве. Ранее о том, что на ЖД-вокзале медики пытаются спасти человека, сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Час назад на вокзале человек умирал, скорая работала», — написал в своей публикации Сергей Гаврилюк. В комментариях к записи пользователи предположили, что тюменцу стало плохо из-за жары.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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