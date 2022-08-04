На перроне тюменского ЖД-вокзала умер человек

Медики не смогли спасти человека, которому стало плохо на тюменском ЖД-вокзале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На одной из платформ Тюменского железнодорожного вокзала скончался человек. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

«Вызов поступил в 17:28, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:37. На месте вызова работали две бригады. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили агентству в региональном депздраве.

Ранее о том, что на ЖД-вокзале медики пытаются спасти человека, сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Час назад на вокзале человек умирал, скорая работала», — написал в своей публикации Сергей Гаврилюк. В комментариях к записи пользователи предположили, что тюменцу стало плохо из-за жары.