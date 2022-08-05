Глава администрации Советского района ХМАО Евгений Буренков удивился цветным кактусам, которые продаются в магазине сети «Магнит». Пост об этом он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Кактусы очень понравились, купить не решился, так как не уверен что они действительно так цветут. Продавец еще на кассе ответила — точно не знает и при этом как-то загадочно улыбнулась», — написал Буренков в соцсети.
«Возможно цветы поливают водой с пищевым красителем, сама столкнулась когда покупала розу», — ответила мэру Екатерина Зязина в комментариях под постом. «В магазинах кактусы обычно цветут искусственными цветами. В реале не каждый кактус будет цвести», — прокомментировала пользователь Елена Владимировна.
Ранее URA.RU рассказывало, что депутат Антон Пантин обвинил Буренкова в неподобающем внешнем облике на фото в соцсетях. Причиной послужила толстовка Буренкова с неоднозначной надписью.
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