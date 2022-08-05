05 августа 2022
04 августа 2022

Мэра из ХМАО озадачили товары из «Магнита». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ботанический сад ПГНИУ. Пермь, кактусы, ботанический сад
Глава Советского района не поверил, что кактусы красиво цветут Фото:

Глава администрации Советского района ХМАО Евгений Буренков удивился цветным кактусам, которые продаются в магазине сети «Магнит». Пост об этом он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Кактусы очень понравились, купить не решился, так как не уверен что они действительно так цветут. Продавец еще на кассе ответила — точно не знает и при этом как-то загадочно улыбнулась», — написал Буренков в соцсети.

«Возможно цветы поливают водой с пищевым красителем, сама столкнулась когда покупала розу», — ответила мэру Екатерина Зязина в комментариях под постом. «В магазинах кактусы обычно цветут искусственными цветами. В реале не каждый кактус будет цвести», — прокомментировала пользователь Елена Владимировна.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутат Антон Пантин обвинил Буренкова в неподобающем внешнем облике на фото в соцсетях. Причиной послужила толстовка Буренкова с неоднозначной надписью.

Фото:

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Глава администрации Советского района ХМАО Евгений Буренков удивился цветным кактусам, которые продаются в магазине сети «Магнит». Пост об этом он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Кактусы очень понравились, купить не решился, так как не уверен что они действительно так цветут. Продавец еще на кассе ответила — точно не знает и при этом как-то загадочно улыбнулась», — написал Буренков в соцсети. «Возможно цветы поливают водой с пищевым красителем, сама столкнулась когда покупала розу», — ответила мэру Екатерина Зязина в комментариях под постом. «В магазинах кактусы обычно цветут искусственными цветами. В реале не каждый кактус будет цвести», — прокомментировала пользователь Елена Владимировна. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат Антон Пантин обвинил Буренкова в неподобающем внешнем облике на фото в соцсетях. Причиной послужила толстовка Буренкова с неоднозначной надписью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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