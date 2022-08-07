Тюменцев возмутили траты властей, не нашедших денег на набережную

Тюменцы считают, что властям нужно «урезать» себе зарплату, но заняться продление набережной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы недовольны тем, что власти решили не продлевать набережную из-за нехватки денег в бюджете. Свое мнение они высказали под опубликованном в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» постом. Жители города предлагают чиновникам «урезать» свои расходы и вложить деньги в развитие города.

«На премии деньги есть, на восстановление ДНР деньги есть, на новые машины деньги есть, а дороги доделать и набережную — дефицит», — прокомментировал Сергей Агафонов. «Так может чинушам с администрации зарплату урезать и деньги найдутся», — предложил пользователь с ником Аццкий Сотона. «Странно, а почему в бюджете стало меньшее денег, может они куда-то в другое место стали уходить», — высказался Михаил Копотилов.

В главном управлении строительства Тюменской области агентству сообщили, что в текущем году продление набережной невозможно. «В план финансирования на 2023 и 2024 год не включены средства для продолжения строительства набережной. Но это не означает, что набережная не будет облагораживаться и украшаться», — рассказали в пресс-службе управления.