07 августа 2022

В Челябинске из больницы пропал ребенок. Фото

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Ребенка ищут полиция и волонтеры Фото:

В Челябинске из лечебного учреждения 8 августа пропал 11-летний Станислав. Информацию об исчезновении мальчика распространили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Днем 8 августа 2022 года ушел из лечебного учреждения в неизвестном направлении 11-летний Станислав. Приметы: рост 134 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие», — написал на своей странице во «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Поисковики отмечают, что мальчик был одет в черную кофту с белым принтом, серую футболку с рисунком и серые спортивные штаны. На нем были серо-зеленые кроссовки и черно-красная кепка.

Станислав пропал в Центральном районе Челябинска
Фото:

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В Челябинске из лечебного учреждения 8 августа пропал 11-летний Станислав. Информацию об исчезновении мальчика распространили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Днем 8 августа 2022 года ушел из лечебного учреждения в неизвестном направлении 11-летний Станислав. Приметы: рост 134 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие», — написал на своей странице во «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт». Поисковики отмечают, что мальчик был одет в черную кофту с белым принтом, серую футболку с рисунком и серые спортивные штаны. На нем были серо-зеленые кроссовки и черно-красная кепка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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