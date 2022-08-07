Ребенка ищут полиция и волонтеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из лечебного учреждения 8 августа пропал 11-летний Станислав. Информацию об исчезновении мальчика распространили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Днем 8 августа 2022 года ушел из лечебного учреждения в неизвестном направлении 11-летний Станислав. Приметы: рост 134 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие», — написал на своей странице во «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Поисковики отмечают, что мальчик был одет в черную кофту с белым принтом, серую футболку с рисунком и серые спортивные штаны. На нем были серо-зеленые кроссовки и черно-красная кепка.