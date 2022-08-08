Челябинцам разрешат тратить маткапитал на отдых

09 августа 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Дети из многодетных семей смогут оздоравливаться в санаториях и лагерях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Региональный материнский капитал жители Челябинской области с 1 января 2023 года смогут направить на отдых и оздоровление детей. Об этом URA.RU 9 августа сообщили в областном министерстве социальных отношений. Соответствующий законопроект будет внесен в заксобрание региона губернатором Алексеем Текслером. «Региональный материнский капитал можно будет использовать на отдых и оздоровление детей в санаториях и лагерях. При этом вернуть можно не более 10% от стоимости приобретенной путевки», — заявили в ведомстве. С 1 января не только расширяется перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Размер маткапитала планируется увеличить на 14%, до 123 тыс. 302 рублей.

Региональный материнский капитал жители Челябинской области с 1 января 2023 года смогут направить на отдых и оздоровление детей. Об этом URA.RU 9 августа сообщили в областном министерстве социальных отношений. Соответствующий законопроект будет внесен в заксобрание региона губернатором Алексеем Текслером. «Региональный материнский капитал можно будет использовать на отдых и оздоровление детей в санаториях и лагерях. При этом вернуть можно не более 10% от стоимости приобретенной путевки», — заявили в ведомстве. С 1 января не только расширяется перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Размер маткапитала планируется увеличить на 14%, до 123 тыс. 302 рублей.