08 августа 2022

Челябинцам разрешат тратить маткапитал на отдых

© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, купающиеся, купальники, лето, жара, отдых на воде, летний отдых, дети в воде, плавание, купание, надувной круг, безопасность на воде, плавательный круг
Дети из многодетных семей смогут оздоравливаться в санаториях и лагерях Фото:

Региональный материнский капитал жители Челябинской области с 1 января 2023 года смогут направить на отдых и оздоровление детей. Об этом URA.RU 9 августа сообщили в областном министерстве социальных отношений. Соответствующий законопроект будет внесен в заксобрание региона губернатором Алексеем Текслером.

«Региональный материнский капитал можно будет использовать на отдых и оздоровление детей в санаториях и лагерях. При этом вернуть можно не более 10% от стоимости приобретенной путевки», — заявили в ведомстве.

С 1 января не только расширяется перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Размер маткапитала планируется увеличить на 14%, до 123 тыс. 302 рублей.

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Региональный материнский капитал жители Челябинской области с 1 января 2023 года смогут направить на отдых и оздоровление детей. Об этом URA.RU 9 августа сообщили в областном министерстве социальных отношений. Соответствующий законопроект будет внесен в заксобрание региона губернатором Алексеем Текслером. «Региональный материнский капитал можно будет использовать на отдых и оздоровление детей в санаториях и лагерях. При этом вернуть можно не более 10% от стоимости приобретенной путевки», — заявили в ведомстве. С 1 января не только расширяется перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Размер маткапитала планируется увеличить на 14%, до 123 тыс. 302 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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