Челябинцам разрешат тратить маткапитал на отдых

Региональный материнский капитал жители Челябинской области с 1 января 2023 года смогут направить на отдых и оздоровление детей. Об этом URA.RU 9 августа сообщили в областном министерстве социальных отношений. Соответствующий законопроект будет внесен в заксобрание региона губернатором Алексеем Текслером.
«Региональный материнский капитал можно будет использовать на отдых и оздоровление детей в санаториях и лагерях. При этом вернуть можно не более 10% от стоимости приобретенной путевки», — заявили в ведомстве.
С 1 января не только расширяется перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Размер маткапитала планируется увеличить на 14%, до 123 тыс. 302 рублей.
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