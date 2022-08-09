В Тюмени загорелся ТЦ «Заречный двор» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По сообщениям очевидцев в Тюмени загорелся торговый центр «Заречный двор». О возгорании крыши здания в районе проезда Солнечный написали в соцсетях.

«Заречный двор сейчас. Возгорание крыши», — написал автор поста в группе «Заречный район города Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил, что на месте уже работают пожарные.

URA.RU отправило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

Фото: группа «Заречный район города Тюмени (Зарека)» в соцсети «ВКонтакте»