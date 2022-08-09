09 августа 2022

В Тюмени загорелся торговый центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени загорелся ТЦ «Заречный двор» Фото:

По сообщениям очевидцев в Тюмени загорелся торговый центр «Заречный двор». О возгорании крыши здания в районе проезда Солнечный написали в соцсетях.

«Заречный двор сейчас. Возгорание крыши», — написал автор поста в группе «Заречный район города Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил, что на месте уже работают пожарные.

URA.RU отправило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

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По сообщениям очевидцев в Тюмени загорелся торговый центр «Заречный двор». О возгорании крыши здания в районе проезда Солнечный написали в соцсетях. «Заречный двор сейчас. Возгорание крыши», — написал автор поста в группе «Заречный район города Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил, что на месте уже работают пожарные. URA.RU отправило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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