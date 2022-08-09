По сообщениям очевидцев в Тюмени загорелся торговый центр «Заречный двор». О возгорании крыши здания в районе проезда Солнечный написали в соцсетях.
«Заречный двор сейчас. Возгорание крыши», — написал автор поста в группе «Заречный район города Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил, что на месте уже работают пожарные.
URA.RU отправило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
Фото: группа «Заречный район города Тюмени (Зарека)» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: пользователь соцсети «ВКонтакте» Егор Милык
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По сообщениям очевидцев в Тюмени загорелся торговый центр «Заречный двор». О возгорании крыши здания в районе проезда Солнечный написали в соцсетях. «Заречный двор сейчас. Возгорание крыши», — написал автор поста в группе «Заречный район города Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил, что на месте уже работают пожарные. URA.RU отправило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.