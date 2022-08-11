Пациенты онкодиспансера не могут получить направление на ПЭТ-КТ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пациентам Свердловского областного онкологического центра в Екатеринбурге перестали выдавать направления на важное исследование. Причина — нехватка кадров. Речь идет о ПЭТ-КТ (Метод сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной (КТ) томографий, что позволяет с высокой долей уверенности установить наличие злокачественного образования — прим.ред). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пациенты Свердловского областного онкологического диспансера не могут получить направление на ПЭТ-КТ. Это очень важное исследование для онкобольных. В медучреждении ссылаются на указания главврача Бориса Мейлаха», — рассказал собеседник агентства.

По словам информатора, такие ограничения могут быть связаны с тем, что в медучреждении кадровые проблемы. «Меры, связанные с тем, что в больнице не выдают направления на ПЭТ-КТ, связаны с тем, что в онкоцентре нехватка персонала. Некому обслуживать такое большое количество пациентов. Именно поэтому выдают направления таким образом, чтобы хоть как-то снизить нагрузку», — отметил он.

Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу Свердловского онкологического центра. На звонок корреспондента никто не ответил. Также на звонок журналиста URA.RU не ответили в приемной главврача медучреждения.

Ранее URA.RU писало, что новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера стал хирург Борис Мейлах. После первого дня работы врач рассказывал агентству, что доволен профессионализмом коллектива и не планирует серьезных кадровых перестановок. Однако позже Мейлах уволил главного бухгалтера Марию Сынтульскую. Вслед за ней должности лишились заместитель главного врача по клинико — экспертной работе Екатерина Груздева и начальник филиала №2 в Каменск-Уральском Марина Пименова.