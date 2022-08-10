Улетевших в Санкт-Петербург челябинцев оставили без багажа

11 августа 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Багаж более чем 20 челябинцев без предупреждения не взяли в самолет до Санкт-Петербурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 20 пассажиров рейса Челябинск — Санкт-Петербург не досчитались своего багажа, приземлившись в аэропорту Пулково. Их вещи не погрузили в лайнер, объяснив это требованиями безопасности полетов. «Была превышена предельно допустимая коммерческая загрузка — 300 кг. Согласно требованиям безопасности полетов, больше грузить на борт было нельзя. Следующим прямым рейсом весь багаж был дослан», — цитирует издание 74.ru пресс-службу аэропорта Челябинска. По словам одной из пассажирок, 10 августа она вылетела в Санкт-Петербург рейсом «Аэрофлота» на 18:40. Она заплатила за билет 36 тысяч рублей ради уверенности в том, что проблем не будет. Однако после посадки она и еще 24 путешественника два часа не могли узнать, что произошло с багажом. От сотрудников они получали уклончивые ответы. Хуже всего пришлось пожилым пассажирам, путешествующим транзитом: им неофициально сообщили, что «пропавший» багаж придется ожидать около пяти дней. Возмущенные челябинцы подозревают, что самолет взял платный груз. Их же вещи выгрузили, чтобы не нарушать «развесовку» воздушного судна. Комментарий «Аэрофлота», с рейсом которого произошел инцидент, на момент публикации не поступил.

Более 20 пассажиров рейса Челябинск — Санкт-Петербург не досчитались своего багажа, приземлившись в аэропорту Пулково. Их вещи не погрузили в лайнер, объяснив это требованиями безопасности полетов. «Была превышена предельно допустимая коммерческая загрузка — 300 кг. Согласно требованиям безопасности полетов, больше грузить на борт было нельзя. Следующим прямым рейсом весь багаж был дослан», — цитирует издание 74.ru пресс-службу аэропорта Челябинска. По словам одной из пассажирок, 10 августа она вылетела в Санкт-Петербург рейсом «Аэрофлота» на 18:40. Она заплатила за билет 36 тысяч рублей ради уверенности в том, что проблем не будет. Однако после посадки она и еще 24 путешественника два часа не могли узнать, что произошло с багажом. От сотрудников они получали уклончивые ответы. Хуже всего пришлось пожилым пассажирам, путешествующим транзитом: им неофициально сообщили, что «пропавший» багаж придется ожидать около пяти дней. Возмущенные челябинцы подозревают, что самолет взял платный груз. Их же вещи выгрузили, чтобы не нарушать «развесовку» воздушного судна. Комментарий «Аэрофлота», с рейсом которого произошел инцидент, на момент публикации не поступил.