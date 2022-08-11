Мужчину ищут с 8 августа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Ярково (Тюменская область) ищут пропавшего мужчину 1984 года рождения. Назаров Сархан не выходит на связь с 8 августа и до сих пор его местоположение не установлено. Об этом сообщается в группе ПО «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал человек! Назаров Сархан Фахратддинович,1984 года рождения. Обстоятельства пропажи: с 08.08.2022 года не выходит на связь, и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении поискового отряда.

Последний раз мужчину видели в светло-голубых брюках, в футболке черного цвета, в белых кроссовках, а также у него была черная поясная сумка. Приметы: на вид 40 лет, рост 170 сантиметров, черные волосы и карие глаза. Кроме того, у пропавшего имеется татуировка на левом плече в виде дракона.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить в полицию по телефону 112/02. Либо обратиться к волонтерам поиска по номеру 8-932-32-39-911.