В Перми на выходные закроют движение по одной из улиц

В Свердловском районе Перми на выходные перекроют движение по одной из улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми перекроют движение по части улицы Лодыгина, это связано с ремонтными работами на подземных коммуникациях. С 13 августа на два дня изменится и движение транспорта, автобусы будут объезжать перекрытый участок дороги.

«Автобусные маршруты №№ 50, 57 и 63 будут перенаправлены в объезд по улице Емельяна Ярославского. Остановка „Геофизика“, которая расположена на перекрываемом участке, будет перенесена. При следовании в сторону улицы Куйбышева автобусы будут временно останавливаться у дома №19 по улице Солдатова, а в обратном направлении — по адресу: Солдатова, 29/2», — сообщает 59.RU.

Расписание движения транспорта из-за перекрытия менять не будут. А вот пробки из-за перекрытия участка дороги вполне могут образоваться, пассажиров просят отнестись к этому с пониманием.