В Перми на выходные закроют движение по одной из улиц

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Клипарт. Курган, проход запрещен, ремонт дороги, перекрытие улицы, работники в спецовках
В Свердловском районе Перми на выходные перекроют движение по одной из улиц Фото:

В Перми перекроют движение по части улицы Лодыгина, это связано с ремонтными работами на подземных коммуникациях. С 13 августа на два дня изменится и движение транспорта, автобусы будут объезжать перекрытый участок дороги.

«Автобусные маршруты №№ 50, 57 и 63 будут перенаправлены в объезд по улице Емельяна Ярославского. Остановка „Геофизика“, которая расположена на перекрываемом участке, будет перенесена. При следовании в сторону улицы Куйбышева автобусы будут временно останавливаться у дома №19 по улице Солдатова, а в обратном направлении — по адресу: Солдатова, 29/2», — сообщает 59.RU.

Расписание движения транспорта из-за перекрытия менять не будут. А вот пробки из-за перекрытия участка дороги вполне могут образоваться, пассажиров просят отнестись к этому с пониманием.

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В Перми перекроют движение по части улицы Лодыгина, это связано с ремонтными работами на подземных коммуникациях. С 13 августа на два дня изменится и движение транспорта, автобусы будут объезжать перекрытый участок дороги. «Автобусные маршруты №№ 50, 57 и 63 будут перенаправлены в объезд по улице Емельяна Ярославского. Остановка „Геофизика“, которая расположена на перекрываемом участке, будет перенесена. При следовании в сторону улицы Куйбышева автобусы будут временно останавливаться у дома №19 по улице Солдатова, а в обратном направлении — по адресу: Солдатова, 29/2», — сообщает 59.RU. Расписание движения транспорта из-за перекрытия менять не будут. А вот пробки из-за перекрытия участка дороги вполне могут образоваться, пассажиров просят отнестись к этому с пониманием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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