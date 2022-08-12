На ярмарке можно бесплатно продегустировать сыр Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил пермяков и гостей города на ярмарку, которая проходит в одном из пермских ТРК. Приглашение глава региона опубликовал в своем telegram-канале.

«Прямо сейчас в ТРК „СпешиLove“ проходит ярмарка сыра и хлеба. Успевайте, ярмарка работает до 20:00», — написал Махонин.

Помимо сыров и хлеба, посетители смогут приобрести здесь разнообразную молочную продукцию, а также печенье, пряники, мед, шоколад, джемы и другие товары. Организаторами ярмарки выступают минипром региона и Пермская торгово-промышленная палата.

Ярмарка начала работу с 10 утра Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что краевые власти готовы поддерживать местных производителей Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Поддержка местных производителей в Прикамье осуществляется в рамках проекта «Покупай пермское» Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Ранее URA.RU писало, что французский воздухоплаватель Ксавье Фор, с 2012 года живущий в Прикамье, хотел научить местных фермеров азам сыроварения. Ксавье намеривался получить российское гражданство. Что помогло бы ему открыть обучающий центр с господдержкой. Также агентство сообщало, что 2 июля в пермской деревне прошел фестиваль крестьянской кухни. Главная изюминка фестиваля — конкурс традиционных блюд.